Crimen y Justicia

Amenazaron y golpearon a una familia durante una violenta entradera en Ituzaingó: hay dos menores detenidos

La rápida respuesta Policía frustró la huida de los delincuentes. En total, son cinco los delincuentes arrestados

Guardar
Amenazaron y golpearon a una
Amenazaron y golpearon a una familia durante una violenta entradera en Ituzaingó

Un robo a una vivienda de Villa Ariza, en Ituzaingó, terminó con la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, tras una intervención policial que frustró la huida de una banda compuesta por al menos ocho integrantes. La irrupción violenta ocurrió mientras la familia dormía.

Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, el episodio se desarrolló en una casa ubicada en la calle Nahuel Huapi al 100, donde los asaltantes forzaron la entrada al romper una ventana con un criquet.

Una vez dentro, amenazaron con cuchillos y golpearon a los residentes, quienes se encontraban indefensos en ese momento. La maniobra fue advertida por un vecino, quien alertó de inmediato al 911, lo que permitió la rápida llegada de patrulleros al lugar.

La presencia policial provocó la dispersión de los delincuentes, que escaparon en distintas direcciones. De acuerdo con los voceros consultados por Primer Plano Online, tres de los ocho atacantes lograron evadirse, mientras que los cinco restantes fueron capturados en las inmediaciones.

Entre los detenidos adultos figuran F. E. A. (24), D. M. G. (21) y N. J. L. (20), todos con antecedentes penales. Tras ser indagados, el juez de Garantías Gustavo Robles ordenó su detención formal.

Los otros dos aprehendidos son menores de edad, identificados como M. M., de 16 años, y A. H., de 17. El fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, solicitó la prisión preventiva para ambos, medida que fue avalada por la jueza Marianela Tschifelly.

Las víctimas, tras el asalto, lograron detallar los bienes sustraídos. Entre los objetos robados se encontraba más de un millón de pesos en efectivo, suma que, según la investigación, habría quedado en manos de los prófugos, quienes aún no han sido identificados en la causa.

Estaba en su casa con su hijo y lo mataron ladrones que entraron a robarles

Un transportista de 59 años, identificado como Miguel Elías Hemadi, fue asesinado durante un asalto en su vivienda de la localidad santafesina de Pérez, donde se encontraba junto a su hijo. El hecho ocurrió en las últimas horas en Juan XXIII al 800, en una zona residencial rodeada de predios sindicales. La investigación, a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, avanza bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el hecho tuvo lugar en una casa ubicada en Juan XXIII al 800, entre Moreno y Güemes, en una zona caracterizada por viviendas bajas y predios sindicales, como los campings de la UOM y UTEDYC.

La cuadra de Juan XIII
La cuadra de Juan XIII al 800 donde ocurrió el crimen

En ese contexto, varios hombres aún no identificados irrumpieron de manera violenta en la propiedad, golpearon brutalmente a Hemadi y a su hijo de veintiún años, y sustrajeron una camioneta Volkswagen Saveiro perteneciente a la familia, además de un teléfono celular.

La Policía de Santa Fe acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un hombre herido, pero al llegar, Hemadi ya había fallecido. La gravedad de las lesiones y la modalidad delictiva, identificada como una entradera, fueron confirmadas por voceros oficiales consultados por este medio: “Entraron, le robaron algunos elementos y lo golpearon”.

Un dato que cobró especial relevancia para los investigadores es que no era la primera vez que el hombre sufría un asalto. La semana anterior la víctima ya había sido atacada en circunstancias similares, recibiendo golpes en la cabeza que requirieron atención médica. Ahora, la fiscalía analiza si ambos episodios podrían estar vinculados, lo que sumaría un elemento de complejidad al caso.

El fiscal Ferlazzo dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar peritajes en el domicilio y ordenó la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso, que hasta el mediodía del domingo no habían sido esclarecidas por los forenses, aunque se confirmó que se trató de una muerte violenta.

La investigación también se apoya en el rastreo del teléfono sustraído, cuyo GPS permitió localizarlo en Rosario, y en la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad en la zona, con el objetivo de identificar a los autores del crimen.

El testimonio del hijo de la víctima se perfila como una pieza clave para reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables, mientras la policía y la fiscalía continúan recabando pruebas y analizando posibles conexiones entre los ataques sufridos por Hemadi en las últimas semanas.

Temas Relacionados

Provincia de Buenos AiresConurbano bonaerenseItuzaingóVilla ArizaInseguridad en el ConurbanoEntraderaRoboDetenidosMenores de edadÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Portaba un arma sin registro, se disparó accidentalmente en una zona rural en Chubut y quedó detenido

Una patrulla que circulaba por la localidad chubutense de Gaiman, divisó al hombre tirado en el piso, herido en una pierna

Portaba un arma sin registro,

Robaron $100 millones a un jubilado en Mar del Plata: los delincuentes debatían si lo mataban tras obtener el botín

Los delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima con una escalera a través de una ventana. Lo redujeron y lo amenazaron de muerte hasta encontrar el botín millonario

Robaron $100 millones a un

Jury a Julieta Makintach: declaran los jueces del juicio por la muerte de Maradona tras la audiencia suspendida

Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso volverán a La Plata como testigos del escándalo ocurrido en el debate que tenían a cargo. Los habían citado el viernes, pero no pudieron testificar por problemas técnicos

Jury a Julieta Makintach: declaran

Violento robo en una cafetería de La Plata: ocurrió a pocos metros de una comisaría

En pocos minutos, le robaron a los clientes y trabajadores. Además, agredieron a una empleada: recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego

Violento robo en una cafetería

Allanaron una vivienda por una causa por amenazas y encontraron un desarmadero ilegal en General Rodríguez

Además, las autoridades aprehendieron a tres personas y secuestraron armas. Las denuncias abarcaban gran parte del Conurbano bonaerense

Allanaron una vivienda por una
DEPORTES
La historia de resiliencia del

La historia de resiliencia del Changuito Zeballos en Boca Juniors: de las serias lesiones al partido consagratorio ante River

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante River: los más aplaudidos, el héroe clásico escondido y el “ida y vuelta” de Riquelme

El detrás de escena de los elogios de Hamilton a Franco Colapinto: la reacción que lo hizo sonreír

Los coletazos de la caída de River en el Superclásico ante Boca: el éxodo que se avecina

Aldosivi logró un triunfo clave para soñar con la permanencia: Sarmiento y Atlético Tucumán ganaron y se salvaron del descenso

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de la gente”

Pampita vivió el Superclásico desde La Bombonera: sus fotos desde la cancha de Boca

La frase de Peluca Brusca ¿dedicada a Laurita Fernández?: “Mejor pasarlo con gente que te devuelva lo que das”

Desde la cocina de MasterChef Celebrity: los ingredientes y secretos descubiertos del plato más ambicioso de la TV

Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia surcoreana acusó al

La Justicia surcoreana acusó al ex presidente Yoon Suk Yeol de colaborar con el régimen de Corea del Norte

Comienza la COP30 en Brasil: líderes mundiales se reúnen en el Amazonas para reforzar la cooperación frente al cambio climático

El líder sirio Ahmed al-Sharaa se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca tras su exclusión de la lista de terroristas

Guillermo del Toro reinterpreta a “Frankenstein” entre la compasión y la pérdida de ambigüedad moral

“El beso de la mujer araña”: una obra que desafía el tiempo y las fronteras culturales