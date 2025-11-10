Amenazaron y golpearon a una familia durante una violenta entradera en Ituzaingó: hay dos menores detenidos

Amenazaron y golpearon a una familia durante una violenta entradera en Ituzaingó

Un robo a una vivienda de Villa Ariza, en Ituzaingó, terminó con la detención de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, tras una intervención policial que frustró la huida de una banda compuesta por al menos ocho integrantes. La irrupción violenta ocurrió mientras la familia dormía.

Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, el episodio se desarrolló en una casa ubicada en la calle Nahuel Huapi al 100, donde los asaltantes forzaron la entrada al romper una ventana con un criquet.

Una vez dentro, amenazaron con cuchillos y golpearon a los residentes, quienes se encontraban indefensos en ese momento. La maniobra fue advertida por un vecino, quien alertó de inmediato al 911, lo que permitió la rápida llegada de patrulleros al lugar.

La presencia policial provocó la dispersión de los delincuentes, que escaparon en distintas direcciones. De acuerdo con los voceros consultados por Primer Plano Online, tres de los ocho atacantes lograron evadirse, mientras que los cinco restantes fueron capturados en las inmediaciones.

Entre los detenidos adultos figuran F. E. A. (24), D. M. G. (21) y N. J. L. (20), todos con antecedentes penales. Tras ser indagados, el juez de Garantías Gustavo Robles ordenó su detención formal.

Los otros dos aprehendidos son menores de edad, identificados como M. M., de 16 años, y A. H., de 17. El fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón, solicitó la prisión preventiva para ambos, medida que fue avalada por la jueza Marianela Tschifelly.

Las víctimas, tras el asalto, lograron detallar los bienes sustraídos. Entre los objetos robados se encontraba más de un millón de pesos en efectivo, suma que, según la investigación, habría quedado en manos de los prófugos, quienes aún no han sido identificados en la causa.

Estaba en su casa con su hijo y lo mataron ladrones que entraron a robarles

Un transportista de 59 años, identificado como Miguel Elías Hemadi, fue asesinado durante un asalto en su vivienda de la localidad santafesina de Pérez, donde se encontraba junto a su hijo. El hecho ocurrió en las últimas horas en Juan XXIII al 800, en una zona residencial rodeada de predios sindicales. La investigación, a cargo del fiscal Alejandro Ferlazzo, avanza bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el hecho tuvo lugar en una casa ubicada en Juan XXIII al 800, entre Moreno y Güemes, en una zona caracterizada por viviendas bajas y predios sindicales, como los campings de la UOM y UTEDYC.

La cuadra de Juan XIII al 800 donde ocurrió el crimen

En ese contexto, varios hombres aún no identificados irrumpieron de manera violenta en la propiedad, golpearon brutalmente a Hemadi y a su hijo de veintiún años, y sustrajeron una camioneta Volkswagen Saveiro perteneciente a la familia, además de un teléfono celular.

La Policía de Santa Fe acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un hombre herido, pero al llegar, Hemadi ya había fallecido. La gravedad de las lesiones y la modalidad delictiva, identificada como una entradera, fueron confirmadas por voceros oficiales consultados por este medio: “Entraron, le robaron algunos elementos y lo golpearon”.

Un dato que cobró especial relevancia para los investigadores es que no era la primera vez que el hombre sufría un asalto. La semana anterior la víctima ya había sido atacada en circunstancias similares, recibiendo golpes en la cabeza que requirieron atención médica. Ahora, la fiscalía analiza si ambos episodios podrían estar vinculados, lo que sumaría un elemento de complejidad al caso.

El fiscal Ferlazzo dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar peritajes en el domicilio y ordenó la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso, que hasta el mediodía del domingo no habían sido esclarecidas por los forenses, aunque se confirmó que se trató de una muerte violenta.

La investigación también se apoya en el rastreo del teléfono sustraído, cuyo GPS permitió localizarlo en Rosario, y en la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad en la zona, con el objetivo de identificar a los autores del crimen.

El testimonio del hijo de la víctima se perfila como una pieza clave para reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables, mientras la policía y la fiscalía continúan recabando pruebas y analizando posibles conexiones entre los ataques sufridos por Hemadi en las últimas semanas.