Doble crimen en Villa Luro: nuevas revelaciones en el caso de la mujer y su hija halladas muertas en su casa

La Policía Científica en el lugar del hecho (Fotos: Captura TN)

La investigación sobre el caso de la madre y su hija halladas muertas en su casa del barrio porteño de Villa Luro sumó nuevas revelaciones en las últimas horas que podrían comenzar a esclarecer qué fue lo que ocurrió en el domicilio de la calle Morón al 4900, donde vivían Estela y Soledad.

El caso, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 (actualmente subrogada por el fiscal Andrés Madrea), se investiga como un doble homicidio en aparente ocasión de robo. Sin embargo, los investigadores descubrieron un detalle clave que permite dudar del vínculo que las mujeres de 74 y 40 años podrían tener con el presunto asesino: los ingresos no estaban forzados.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que es probable que las víctimas conocieran a la persona que cometió el hecho, por eso ninguna de las puertas o ventanas de la vivienda estaban violentadas. Lo que sí detectaron es que los ambientes estaban revueltos.

Ambos cuerpos fueron hallados en una habitación. Estaban sin ataduras y las dos se encontraban vestidas.

Si bien los investigadores continúan a la espera de los resultados de la autopsia, las autoridades lograron estimar que la data de muerte es entre el sábado a la noche y el lunes a la mañana. Las precisiones estarán tras el análisis forense.

La Policía de la Ciudad en la escena del hecho

La sospecha de una vecina fue clave para el hallazgo de los cuerpos de las víctimas. Todo se descubrió este jueves al mediodía, cuando ingresó un llamado al 911 de una mujer que afirmaba no ver a su vecina desde hacía unos días.

Ante esto, personal policial arribó al lugar y, tras consultar a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, se habilitó el ingreso por la fuerza al domicilio. Fueron los Bomberos de la Policía de la Ciudad los encargados de irrumpir en la vivienda.

En el interior de la casa se encontraron los cuerpos de las dos mujeres muertas en una habitación, estaban tendidas en el piso.

En consecuencia, se convocó a Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y se iniciaron actuaciones por averiguación de doble homicidio. “La data de muerte es de, al menos, 72 horas”, indicaron las fuentes consultadas.

Por lo pronto, además de las pericias en el interior de la vivienda de rastros y huellas, los investigadores analizan también las cámaras de seguridad de la zona públicas y privadas para tratar de entender qué pasó en la casa de Estela y Soledad.