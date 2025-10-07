Crimen y Justicia

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Apodado Pino, tiene 55 años y en principio fue apresado por resistencia a la autoridad. Qué lo compromete

Los peritos en la escena del hecho

Se llama Gustavo, le dicen Pino y tiene 55 años. Es el único detenido en el marco del femicidio de Daiana Mendieta (22), hallada asesinada este martes en un aljibe ubicado en una zona rural a cinco kilómetros del acceso a la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla. La buscaban desde el viernes, la habían matado de un disparo y los investigadores tienen preso al último hombre que habló con ella.

“Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido. Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, les dijeron los investigadores a este medio sobre Pino y aclararon que el celular de la víctima aún no fue hallado.

En estos días que duró la búsqueda de Daiana, la fiscal Emilce Reynoso, quien trabaja junto a Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala; pudo hacerse una idea de quién es Pino y que lo podría vincular a Daiana.

“Se conocían y podrían haber tenido un vínculo sentimental”, describieron las fuentes del caso las sospechas de los investigadores. Por lo pronto, saben que el detenido tiene familia que vive en Gobernador Mansilla y un galpón que usaba para trabajar que está cerca de la casa de Daiana.

La víctima se presentaba en sus redes sociales como escritora y editora

Aunque las fuentes estiman que hay elementos suficientes para imputarlo por el femicidio, por ahora Pino está acusado solo del delito de resistencia a la autoridad.

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada al hombre de 55 años y que vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido estuvo en contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

Esta línea de investigación condujo al allanamiento de un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo, el lunes siguiente a la denuncia.

El aljibe

Al Pino le secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. Durante el allanamiento, que se realizó bajo la orden de la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera, intentó manipular un arma de fuego y fue aprehendido por resistirse a la intervención policial.

Lo conocemos porque es un pueblo chico y nos conocemos todos, es gente que te cruzás todos los días, pero nunca uno se imagina que va a pasar algo así, que nos arranquen a una de nosotras de esa manera”, dijeron esta tarde las amigas de Daiana en diálogo con ElOnce.

Daiana había salido el viernes pasado a las 19:45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica tomó el auto familiar, un Chevrolet Corsa, y se marchó. A las 20:02 ya no había señales de ella, no respondió más llamados y su señal telefónica se perdió.

Daiana tenía 22 años

Desde la denuncia presentada por la familia de Daiana, la policía mantuvo una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas hasta la madrugada y realizando allanamientos a personas vinculadas con la joven.

La investigación abarcó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

El hallazgo del coche de Daiana con las llaves puestas fue un indicio de que algo que estaba bien. Y este martes se confirmó la peor noticia: su cuerpo había sido descartado en un aljibe, camuflado entre ramas, raíces y hojas, y a unos 10 metros de profundidad.

La zona donde hallaron el cuerpo

El aljibe que se convirtió en la tumba de Daiana está a unos 500 metros de la autovía principal, recorriendo el camino rural, y no es un lugar conocido por cualquier.

La autopsia determinó que la mataron de un disparo.

