El testimonio de la mamá de una de las víctimas del triple femicidio en La Matanza: “Los quiero a todos presos”

Continúa el estupor en Florencio Varela, partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, por el brutal femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos restos fueron hallados este miércoles en el patio de la casa de uno de los sospechosos.
Tras la brutal noticia, los familiares de las víctimas se dirigieron a uno de los accesos de la zona, a la altura de La Tablada, y realizaron un piquete, cortando la ruta para reclamar justicia.
La mamá de Brenda, una de las víctimas, habló ante los medios que realizan la cobertura en el lugar. Con lógica, se la vio notablemente golpeada por el asesinato de su hija.
“Me mataron a mi hija. Yo lo único que pido es justicia por mi hija. Me la arrancaron, era una nena buena. Ninguna de estas tres chicas se merecía terminar como terminaron”, dijo, con dificultad para expresarse atravesando un visible dolor.
“No me importa la política, nada. Quiero que me ayuden a que caigan todos. Seguramente atrás hay otra cosa, los quiero a todos presos. Justicia, nada más”, concluyó la mujer.
Luego de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes que estaban desaparecidas en La Matanza, la familia de las tres víctimas continuará con el corte en la rotonda de La Tablada para pedir justicia.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio una conferencia de prensa este miércoles donde brindó detalles del caso de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza desde el viernes pasado, quienes fueron encontradas sin vida y descuartizadas en las últimas horas en una vivienda de Florencio Varela, en el sur del conurbano.
Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta de color blanco. Se trataba de una Chevrolet Tracker con patente adulterada.
La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres mujeres vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, dio un macabro giro: este miércoles fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.