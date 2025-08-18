Crimen y Justicia

Giro en la causa por la muerte de un médico y su hijo de 9 años en la Ruta 88: cocaína en sangre y exceso de velocidad

A raíz de las pericias, el camionero Raúl Alejandro Lozano García, inicialmente detenido como presunto responsable del choque, fue liberado por falta de mérito

Guardar
Diego Quirós era un reconocido
Diego Quirós era un reconocido especialista en diagnóstico por imágenes, oriundo de Mar del Plata. (Foto IG MDQ Imágenes)

La causa por el choque fatal ocurrido el pasado 8 de junio sobre la ruta provincial 88, en cercanías a la ciudad de Miramar, en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, tuvo un giro en las últimas horas: tras conocerse el resultado de la pericia accidentológica, llevada a cabo en el lugar del hecho, y el examen toxicológico practicado al cuerpo de una de las víctimas, fue liberado, por falta de mérito, el caminero Raúl Alejandro Lozano García, quien había sido imputado por el siniestro.

Según precisa la resolución del juez de Garantías Daniel De Marco a la que accedió Infobae, el médico Diego Quirós, fallecido junto a su hijastro Iñaki Mendizábal, las dos víctimas fatales del accidente vial, tenía cocaína en sangre al momento del accidente y circulaba con exceso de velocidad.

De esta manera, el juez De Marco resolvió que las conductas atribuidas a Lozano García al mando del camión no resultaron determinantes para la producción del desenlace fatal. La resolución analizó de manera exhaustiva los resultados derivados tanto de las pericias accidentológicas como toxicológicas, incorporadas al expediente de la causa.

El choque sucedió en el kilómetro 43 de la ruta provincial 88, a la altura del establecimiento “La Ballenera”, sobre la calzada que conecta Mar del Plata con Necochea. El expediente describe que el camión Mercedes Benz L1114 manejado por Lozano García presentaba diversas deficiencias: no tenía la revisión técnica vehicular (VTV) vigente, circulaba con una notoria falta de mantenimiento, carecía de luces laterales y traseras en funcionamiento y exhibía cintas reflectivas muy desgastadas. Además, el imputado no poseía licencia de conducir habilitante y transportaba cereal con deficiencias en las condiciones del acoplado.

Diego Quirós junto a su
Diego Quirós junto a su esposa, quien sobrevivió al choque.

Según consta en la causa, Lozano García detuvo el camión fuera de la antigua planta semillera, poco antes del choque, para revisar la carga y, minutos después, se produjo la colisión con el Mercedes Benz conducido por Quirós. Declaraciones testimoniales reunidas en el expediente confirmaron estas circunstancias logísticas y temporales.

Un dato considerado clave por la Justicia fuer el resultado de la pericia toxicológica, que arrojó la presencia de restos de cocaína (benzoilecgonina) en la sangre de Quirós, extraída horas después del siniestro.

Asimismo, el informe accidentológico determinó que el médico circulaba a una velocidad muy superior a la permitida para ese tramo de la ruta. Según la resolución judicial, “la atribución de responsabilidad al imputado por las infracciones al deber de cuidado (conducir sin licencia habilitante y sin VTV) constituyen infracciones a las normas, pero no resultaron determinantes en la producción del accidente”.

Tras una primera excarcelación, Lozano García fue detenido nuevamente cuando la Cámara departamental revocó esa medida a pedido del fiscal Rodolfo Moure y del particular damnificado. Posteriormente, con la incorporación de las nuevas pruebas periciales, la situación procesal cambió por completo. La investigación dejó en claro que la conducta de Quirós habría sido la variable definitoria en la dinámica del impacto contra el camión.

El camionero Raúl Lozano García
El camionero Raúl Lozano García había sido detenido nuevamente a madiados de julio.

En el expediente judicial se incluyeron croquis, informes accidentológicos, declaraciones de peritos e informes técnicos sobre el estado de los vehículos.

Dentro de las consideraciones, el magistrado evaluó que no era posible establecer con el grado de certeza requerido en esta instancia que las fallas del camión, o las omisiones del conductor, fueran la causa directa y necesaria de la tragedia. “No resulta lícito afirmar, con el nivel requerido por esta instancia, que las infracciones atribuidas a Lozano García hayan sido determinantes para la producción del accidente fatal”, reza el documento.

La resolución también subraya la falta de elementos que indiquen riesgo procesal, fuga o entorpecimiento probatorio por parte del imputado. En ese marco, De Marco formalizó la liberación de Lozano García y le restituyó la libertad desde su lugar de detención, al verificar que no existían otros impedimentos legales.

Durante el desarrollo del proceso, la fiscalía impulsó en reiteradas oportunidades la prisión preventiva del camionero, mientras que las defensas solicitaron diversas diligencias y enfatizaron una supuesta mayor culpabilidad. Sin embargo, argumentaciones como la declaración testimonial de quien observó el exceso de velocidad y la presencia de restos de cocaína en el conductor fallecido resultaron decisivas en la continuidad del caso.

El Juzgado de Garantías dejó en manos de la fiscalía y las partes la continuación de la producción de pruebas y la evaluación de responsabilizar con nuevas figuras penales a quienes corresponda, según surja de la reconstrucción integral del hecho.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoRuta 88MiramarCocaínaExceso de velocidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Inclán y Castro Barros

Cuatro heridos tras un impactante

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, murió luego de que el pintor le asestara un golpe con un hierro en el cráneo

Quién era el hombre que

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

El violento episodio ocurrió anoche en uno de los accesos a la autopista Riccheri, cuando la víctima era trasladada en auto por su hermano a la terminal aeroportuaria. “Tuvimos que suspender el viaje”, lamentó el yerno de la víctima, quien sufrió un corte en su rostro

Una turista italiana fue atacada

Las fotos de Instagram del motochorro detenido por matar a una joven y balear a una policía en La Matanza

Ricardo Daniel Zacarías posaba con pistolas y cambió su nombre de usuario mientras la Justicia lo buscaba: sus redes sociales fueron la clave para capturarlo. Personal de la Comisaría de Laferrere lo arrestó y encontró la moto usada en el hecho

Las fotos de Instagram del

Capturaron al sicario que había sido liberado por error en Chile y se creía que estaba en Santa Cruz

Alberto Carlos Mejía Hernández tiene 18 años y es de nacionalidad venezolana. La Patagonia estaba en alerta roja por la posible presencia del criminal. El tatuaje que lo delató

Capturaron al sicario que había
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una gigante minera internacional anunció

Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

Le pregunté a mi esposa sobre sus fantasías sexuales y la respuesta cambió nuestro matrimonio

Un sanatorio de Entre Ríos ya había alertado sobre la contaminación del fentanilo en agosto de 2023

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

INFOBAE AMÉRICA
Compró arañas por internet, una

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Jeanine Añez: “El objetivo se cumplió, apartar del poder a un partido que tanto dolor nos dejó”

EN VIVO: Donald Trump recibe a Volodimir Zelensky y a líderes europeos en la Casa Blanca

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

Detienen a dos falsificadores de obras de Carlos Cruz-Diez, exponente del arte cinético y óptico

TELESHOW
Dolor en la televisión: murió

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos