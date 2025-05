Declaró el acusado de matar y colgar el cuerpo de su pareja en la reja de un colegio de Tucumán

El acusado dijo que no había cometido el crimen

El único detenido e imputado por el femicidio de Juliana Elena Espinoza, ocurrido frente a un colegio de la localidad tucumana de Los Nogales, declaró en una audiencia judicial que se llevó a cabo este martes. El cuerpo de la víctima fue hallado por la Policía en una reja de la institución tras el llamado al 911 de un vecino que describió la macabra escena.

En su reciente relato ante la jueza y al equipo fiscal, a cargo de Carlos Sale, el acusado identificado con las iniciales P.M., aseguró: “Yo no he sido, estoy muy quebrado. Creo en la Justicia”. Sin embargo, al momento de su arresto, el hombre confesó haber matado a Espinoza y detalló cómo habían sido los momentos previos a cometer el crimen.

La versión ofrecida anteriormente por P.M. indicaba que ambos bebían alcohol cerca de la escuela cuando discutieron por una presunta infidelidad. La discusión escaló, y en medio de la agresión, él la ahorcó hasta matarla. Más tarde, utilizó un elástico de su pantalón para simular una escena de suicidio colgando el cuerpo de la mujer en la reja del establecimiento educativo.

Los investigadores acudieron al domicilio del hombre tras haber encontrado el cuerpo de la mujer de 42 años en la Escuela N° 393 “Miguel de Azcuénaga”. En un trabajo conjunto con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, determinaron que no se trataba de un suicidio debido a la posición en la que estaba colocado el cadáver. El sospechoso quedó detenido cuando intentaba escapar en una motocicleta, llevando una bolsa con ropa.

La audiencia de este martes había sido solicitada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, con el objetivo de formalizar cargos, legitimar la detención y pedir la prisión preventiva del sospechoso.

La mujer asesinada era madre de tres hijos (Foto: El Tucumano)

En la audiencia, la auxiliar de fiscal, en representación de la UFI, pidió que se considerara legal la detención y que se le impusiera la medida de coerción de mayor intensidad por un plazo de seis meses. Por su parte, la defensa técnica del acusado solicitó su inmediata libertad, aunque sin desvincularlo del proceso judicial. Ante este planteo, la jueza interviniente resolvió conceder parcialmente lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y dictó prisión preventiva por un plazo de cinco meses, según indicó el portal El Tucumano.

De acuerdo con lo mencionado por el medio local respecto a la teoría que manejan los investigadores, el hecho habría tenido lugar el 4 de mayo a las 21.30 horas aproximadamente. En ese momento, Espinoza se encontraba dialogando con un hombre en las inmediaciones de la entrada de la escuela ubicada en el departamento Tafí Viejo, cuando en determinado momento llegó al sitio su pareja. Al advertir su presencia, el hombre que acompañaba a la mujer decidió retirarse del lugar.

Entre las 22:30 y la medianoche, el acusado la atacó con un golpe en la cabeza y, posteriormente, la estranguló utilizando primero sus propias manos. Luego, le ató al cuello el cordón de su pantalón deportivo y lo sujetó a una reja del establecimiento, provocándole la muerte por asfixia por estrangulación. Tras consumar el hecho, P.M. abandonó el lugar y se dirigió al domicilio que compartía con la víctima.

El comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, brindó detalles de la investigación. “La eficacia de la comisaria fue inmediata, una vez que tomaron conocimiento, fueron hasta el domicilio de la mujer y dieron con el masculino que huía en una moto. Se estaba dando a la fuga con un bolso con ropa. Cuando lo entrevistan, dice que era el marido y que habían tenido una discusión”, contó.

Beltrán precisó que la pareja mantenía una relación desde hace 10 años, con tres hijos y que no existían denuncias previas por violencia de género. “Los mismos familiares manifestaron que tenían alguna conflictividad dentro del hogar, pero la policía no tomo conocimiento porque no hubo denuncia”, comentó.