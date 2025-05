Cayeron dos sospechosos por el violento asalto motochorro a un grupo de amigos en Ruta 8: el detalle que los complica

Capturaron a los dos motochorros que asaltaron a dueños de motos de lujo mientras recorrían la ruta

En el marco de investigación iniciada ante los reiterados robos agravados de motos de alta gama ocurridos sobre rutas nacionales y provinciales del interior de la provincia de Buenos Aires,la DDI Zárate-Campana de la Policía Bonaerense detuvo a dos sospechosos del violento asalto a un grupo de amigos sobre la ruta nacional 8, mientras paseaban por el partido de San Andrés de Giles.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las detenciones de los sospechosos se concretaron luego de que los investigadores analizaran las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones de Zárate y el Centro Integral de Monitoreo de Campana, como así también privadas y llamadas telefónicas.

Personal de la DDI Zárate Campana recuperó una moto de lujo que había sido robada el pasado 22 de abril.

Con estas pruebas entre manos, se solicitaron órdenes de registro para cuatro domicilios de Campana. Durante dos de los procedimientos, la Policía capturó a los dos motochorros buscados, identificados como A.C., de 26 años, y M.B., de 30.

Además de concretar las detenciones, los agentes incautaron una pistola Browning calibre .9mm con pedido de secuestro del 26 de agosto de 2020, en un caso de hurto que lleva adelante la UFI N° 2 de Zárate, con su respectivo cargador y 9 cartuchos; una moto Honda Twister con pedido de secuestro del último 22 de abril, en un expediente por robo que también investiga la fiscal Andrea Silvana Palacios, titular de la UFI N° 7 de Zárate; un teléfono celular y tres cascos de moto.

Justamente, uno de los cobertores que protege la cabeza ante una caída complica la situación de los detenidos. Se trata de un caso de la marca Schuberth, que usa uno de los delincuentes y que es similar al que se puede apreciar en las imágenes que se viralizaron.

Los agentes de la DDI Zárate Campana secuestraron tres cascos de moto, uno de ellos sustraído a unas de las victimas del último robo registrado sobre la RN 8.

En medio de la ola de robos de motos de alta gama que se viene desarrollando con el mismo modus operandi, los investigadores presumen que los detenidos habrían participado de otros hechos similares ocurridos en las últimas semanas.

Ante la consulta de este medio, el fiscal Luis Carcagno, titular de la UFI N° 6 de Mercedes y quien investiga los dos robos de motos de alta gama ocurridos el pasado domingo en cercanías a la localidad de Solís, consideró que “por lo pronto no hay nada firme para vincular a los aprehendidos de Zárate con los hechos” registrados sobre la RN 8. Si bien no se descarta el vínculo con estos ilícitos, aún resta determinar si efectivamente son los mismos que asaltaron al grupo de motociclistas en el partido de San Andrés de Giles.

Se espera que A.C. y M.B. sean indagados este martes por la fiscal Palacios. En tanto, los sospechosos permanecen alojados en la DDI departamental.

El robo sobre la RN 8

Recorrían la ruta en sus motos de alta gama y fueron asaltados por dos motochorros armados

El último domingo, un grupo de amigos que circulaba a bordo de sus motos de lujo por la ruta nacional 8, a la altura de la localidad de Solís, en el partido bonaerense de San Andrés de Giles, sufrió un violento robo por parte de dos motochorros armados que, a plena luz del día, los amenazaron con armas de fuego y les sustrajeron dos rodados de alto valor. La impactante secuencia quedó registrada por una cámara corporal que llevaba consigo una de las víctimas al momento del ataque.

Según detalló en su cuenta de la red social Instagram Florencia, una de las motociclistas asaltadas, los delincuentes se movilizaban en una moto Ducati Multiestrada color roja y portaban armas de fuego. Si bien en un principio fue un amigo el que sufrió el robo de su moto, luego a ella también le sustrajeron su rodado de lujo, mientras intentaba auxiliar a su compañero de ruta.

“El domingo 4 de mayo, sobre la Ruta 8, kilómetro 91, casi llegando a Solís, una Ducati Multistrada roja, con dos hombres, le robó la moto a mi amigo que iba en una Ninja 650. Al ver la situación, retomé por la banquina en contramano para buscarlo. Mi amigo corría desesperado hacia el lado de Capital. Por un momento me dirigí directo a chocarlos con mi moto, pero cuando vi que tenían un arma y me apuntaron, los esquivé, subí a mi amigo, y nos fuimos por la banquina", comienza la publicación que compartió Florencia, en la cual compartió las imágenes del robo.

Ayer lunes, y en diálogo con este medio, Florencia detalló: "Yo fui a chocarlos a los tipos, porque eran dos pibitos flaquitos en la moto esa gigante. Y cuando estoy cerca veo que estaban preparados para tirar, entonces los esquivo, sigo derecho y lo veo a Edu corriendo por la banquina sin el casco. Freno, se sube Edu, fuimos en contramano por la ruta 8 y dimos la vuelta para ir bien por la ruta".

La pesadilla parecía haber llegado a su fin, pero ocurrió todo lo contrario.

Como no pudieron arrancar la moto de su compañero, una Kawasaki Ninja 650 color verde y blanca, los asaltantes volvieron a subirse a la Ducati en la que circulaban -también presuntamente robada- y volvieron a atacar al mismo grupo de motociclistas. En esta oportunidad, la víctima fue la propia Florencia, que no tuvo escapatoria a pesar de que aceleró a toda velocidad para escapar de los ladrones.

“En mi cabeza, ellos ya se habían ido con la moto. Solo quería volver. Pero no pudieron arrancarla: tenía alarma presencial. Ya no sabía hacia dónde ir. No los vi venir. Y cuando me di cuenta, pensé que nos iban a matar. Aceleré la moto al máximo, pero no había nada que hacer. Frenamos en la banquina. Ahí me robaron mi KTM Duke 390. También intentaron sacarme el casco. No lo permití, y me golpearon varias veces con la culata del arma”, lamentó la víctima.

La filmación que subió Florencia expone la impotencia que sintió tras sufrir el robo de su moto. Desesperada, empezó a realizar señas a los automovilistas que circulaban por la RN N°8, en dirección a CABA, para solicitar ayuda. “En la YPF está la Policía, ahí está el comando”, se escucha decir a un camionero que frenó en medio de la ruta y se solidarizó con las víctimas, “Más adelante, una pareja que vio todo también frenó y llamó a la policía”, contó la motociclista en redes.

Producto de lo vivido, Florencia compartió una reflexión con sus seguidores: “Mi único consejo es este: A todos los que aman las motos, a quienes esto es un estilo de vida, les digo… Guárdense un tiempo. Esperen a que esto pase. Hoy yo lo puedo contar… pero muchos otros no”.