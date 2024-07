La búsqueda de Loan: cómo sigue la causa tras la detención de Laudelina, la tía del nene

Habló el ministro de Defensa: “Estamos próximos a saber qué pasó efectivamente”

“Entre las pericias, que se van a conocer los resultados en los próximos días, a la camioneta, más las pericias telefónicas, las contradicciones, los llamados a indagatoria, me parece que estamos próximos a una resolución y a saber qué pasó efectivamente”, señaló el funcionario en TN .

“En los teléfonos está la clave. Tengamos en cuenta que la fuerzas de Seguridad son auxiliares. No conducen la investigación, no la dirigen. En definitiva, uno pone los recursos para que la Justicia avance lo más rápido posible. Y la verdad que las pericias que hace la Gendarmería y la Policía Federal a la hora de periciar teléfonos son muy buenas y van a dar los resultados que uno espera para mapear qué pasó ese día. No solamente de los llamados anteriores sino fundamentalmente los llamadores posteriores a la desaparición de Loan”, resaltó el titular de la cartera de Defensa.