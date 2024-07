La búsqueda de Loan, en vivo: analizan nuevas pruebas y el fiscal dijo que está abocado a “encontrar al niño en las condiciones en las que esté”

Qué declaró Camila al presentarse espontáneamente ante el fiscal del caso Loan y qué elemento introdujo Según sus abogados, desmintió la versión del accidente que había dado su tía Laudelina en el marco de una denuncia. Sin embargo, según pudo saber Infobae, no fue contundente en su relato. El dato de un nuevo actor del que habló la testigo

Así entraba Camila a la fiscalía federal de Goya (Foto: María Laura Balonga)

Camila es la esposa de Diego “Huevo” Núñez, sobrino de Laudelina y José Peña, el papá de Loan. Ella estuvo ese 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, del paraje correntino Algarrobal, cuando el nene de 5 años desapareció, y también presenció la búsqueda del chiquito. Este martes, se presentó voluntariamente a dar testimonio ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán. Llevaba a upa uno de sus hijos, tapado con una campera para no ser captado por las cámaras. No habló con la prensa, pero su abogada sí: “Es imposible lo que dijo su tía. No vio ningún accidente porque estuvo en todo momento con Laudelina”.