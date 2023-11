La familia del alumno apuñalado por compañeros criticó al colegio y dijo que los agresores tenían una lista de chicos a los que planeaban atacar

La escuela a la que asisten la víctima y los agresores (Google Street View)

Leonardo G., el padrastro del chico de 13 años apuñalado y arrojado a un contenedor de basura por tres compañeros en la localidad bonaerense de Berazategui, apuntó contra el colegio al que asiste su hijo y reveló que los tres agresores armaron un listado de otros chicos a los que también querían atacar. Además, indicó que la víctima está fuera de peligro, aunque todavía permanece en estado de shock por el horror que tuvo que afrontar.

“Aún no caemos. No lo podemos creer. Él está bien pero le va a llevar tiempo recuperarse. (Los atacantes) son compañeros de su misa división de escuela, son del barrio. En este último tiempo no eran tan allegados pero dos en algún momento fueron amigos, pero por cuestiones de chicos se alejaron”, contó el hombre en diálogo con Radio con Vos.

El adoescente de 13 años fue herido de un corte en el cuello y luego encerrado en un reciclador de residuos a metros del colegio secundario al que asiste. Ocurrió el 31 de octubre pasado en el horario de salida de Escuela Media Nº 6 Juan Domingo Perón, ubicada en la intersección de las calles 101 y 8, a pocos metros del cruce con Florencio Varela, en la zona sur del conurbano.

Según la reconstrucción efectuada por las fuentes del caso consultadas por Infobae, la víctima fue abordada por sus compañeros, dos de 13 años y uno de 14, con quienes habría mantenido un altercado dentro del colegio. En ese momento, uno de los agresores sacó un cuchillo y lo cortó a la altura del cuello. Tras herirlo, entre los tres, lo encerraron en un reciclador de residuos. Minutos después, los gritos de auxilio del adolescente alertaron a un vecino que pasó caminando por la cuadra. El hombre lo asistió y luego dio aviso a la Policía.

De inmediato, el menor fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó con un traumatismo de cráneo y de ojo por los golpes recibidos y con un corte a la altura del cuello, que fue saturado con ocho puntos. Consultados por este medio, desde la cartera de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak, indicaron que el chico todavía se encuentra internado en el sector de pediatría.

“No les hizo nada que justifique lo que hicieron. No sé si cosas así pasaron antes pero por ejemplo ayer hubo reclamos a la escuela porque hubo un caso de abuso que quedó en la nada. Los directivos quisieron que este no se divulgue. Cuando pasó esto, los juntaron a los chicos y les dijeron que el chico se quiso suicidar. Los directivos no se manejaron bien”, criticó Leonardo, quien además dijo que el alumno que acuchilló a su hijo “tiene problemas psiquiátricos” que fueron reconocidos por el propio colegio.

El audio que envió uno de los agresores

“Era violento. Es el chico del audio. Tenía que haber tenido un trato especial. No se manejaron bien. Es una escuela pública. Fue algo terrible”, dijo el hombre. La grabación a la que hace alusión es un audio de WhatsApp que a través de las redes sociales, en el que uno de los presuntos agresores se cuestiona “cómo sigue vivo” si le cortó la yugular. La nota de voz dura 40 segundos y es estremecedora.

“Esto es gravísimo. Si está en urgencias, cagamos. Lo que vamos a tener que hacer es lavarlos las manos entre los tres (…) No puede saber nadie que nosotros estuvimos o fuimos. ¿Cómo mierda sigue vivo si me encargue de cortarle la yugular?”, dice uno de los supuestos agresores.

Luego, se lo escucha pedir que le digan a otro amigo en común que los encubra “todo lo mayor posible”, y decir que entre todos tienen que defenderlo “hasta la muerte”. Si bien hasta el momento el audio no fue incorporado al expediente, fuentes judiciales indicaron que no fue extraído de ningún teléfono y que se analizará para cotejarlo con otras pruebas. “Lo vamos a tener en consideración, pero como es un audio viralizado, no es un elemento 100% convincente”, detallaron.

La investigación del hecho, caratulado como “tentativa de homicidio”, está a cargo del fiscal Federico Weinstein, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Berazategui.

“Él no pudo hablar mucho todavía. El trauma fue grande. Lo único que pudo dar fueron los nombres. Muchos nos enteramos de lo que pasó por un compañero. Ellos venían planeando esto pero no sabemos si de tanta magnitud. Venían planeando agarrarlo y tenían una lista de chicos que querían hacerle esto. No creímos que tanto. Pensamos que no más que un par de piñas. Nunca pensamos que querían asesinarlo porque en realidad fue esto. La carátula es intento de homicidio y los chicos contaron que ellos lo venían molestando a mi hijo”, denunció Leonardo.

Como reflexión final, el padrastro del chico dijo que “hay que estar más pendientes” de lo que les ocurre a los adolescentes y tener una mejor comunicación con ellos. No ignorar lo que les pasa. Por eso, insistió en que “el colegio en ese aspecto “no está funcionando bien”. Además, adelantó que la semana que viene va a haber una movilización para exponer el caso y pedir acciones urgentes para que no se repita un hecho de esta magnitud. “Tenemos que estar encima de los chicos, escucharlos más. Tenemos que darle más tiempo a ellos”, concluyó.