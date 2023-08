Ituzaingó: persiguió a un hombre, lo asesinó de un tiro en la cabeza y hoy está prófugo

Los vecinos que presenciaron el homicidio en Ituzaingó

Un hombre que persiguió y mató de un tiro en la cabeza a otro, que habría intentado robarle el auto, es intensamente buscado por la policía, confirmaron fuentes del caso a Infobae. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en Ituzaingó, pero trascendió tras la muerte del presunto delincuente.

El móvil del homicidio, en las calles 26 de abril y San Fernando, de Villa Ariza, está siendo investigado, indicaron fuentes del caso. Sin embargo, las primeras actuaciones policiales indican que el homicidio se habría desencadenado tras un intento de asalto.

De acuerdo a la información, los investigadores analizan cámaras municipales y particulares para reconstruir la secuencia e identificar al agresor. En tanto, un vecino que presenció el crimen indicó que el conductor de un vehículo de alta gama, de color negro, persiguió y dio alcance a la víctima.

Según el testigo, intentó evitar el disparo, pero el hombre detrás del volante le dijo: “No te metás, este me quiso robar”. El sospechoso del intento de robo cayó herido de al menos un tiro en la cabeza, mientras que el hombre que disparó se fugó del lugar.

La calle de Villa Ariza donde ocurrió el homicidio

Tras el hecho, llegaron efectivos del Comando de Patrullas, quienes dispusieron el traslado del herido, de entre 30 y 35 años, al Hospital Posadas, donde esta madrugada murió, añadieron los voceros.

Cuando iniciaron las averiguaciones para dar con quién disparó, los detectives advirtieron que había escapado y por el momento no fue localizado.

Esta mañana, Celestina, una vecina de Villa Ariza, contó al canal Crónica TV que llegó a escuchar un tiro, aunque cuando salió a la calle la persona que disparó ya no estaba, detalló. “Escuchamos un tiro. Sentimos una moto, cuando salimos no había nadie, un tipo ahí tirado. Llegó a decir que tenía 30 años. La Policía le gritaba “¿cuántos años tenés?”, mientras agonizaba. No sabemos quién le disparó. Sabemos que era un (Volkswagen) Vento negro y una moto. No sabemos si fue un robo o un ajuste de cuentas, es raro”, expresó la mujer.

En tanto, otra vecina de la zona, que se identificó como Mariana, dijo a C5N, que el hecho se produjo frente a un lugar donde había un cumpleaños infantil. “Lo que pasó ayer fue lamentable. Fue a 17.30, en frente había un cumpleaños lleno de niños”, indicó la mujer a la prensa.

“Vino un delincuente y esta persona vino corriendo desde media cuadra y le pegó un tiro en el medio de la cabeza, que le ingresó por la nuca y le salió por delante. Quedó tirado a mitad de cuadra. Llegó la Policía de manera inmediata”, destacó.

Por último, la vecina remarcó que el presunto delincuente “no es del barrio, venía delinquiendo”. Según las fuentes, la víctima del disparo no fue identificada hasta el momento y no se presentó ningún familiar a reclamar el cuerpo.

En la causa interviene personal de la comisaría 2da de Villa Ariza y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo de María Laura Cristini, bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

