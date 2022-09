Video: así fue el ataque a tiros a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

El hecho ocurrió el miércoles por la noche

El ataque a tiros contra el edificio de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, ocurrido en la noche de este miércoles, quedó filmado. En las imágenes puede verse a un solo gatillero en moto, que viste un buzo con capucha, quien disparó contra la puerta del inmueble ubicado en Mosconi al 1500, frente a la plaza San Martín.

En la escena de la balacera, el gabinete científico de la Agencia de Investigación Criminal secuestró siete vainas servidas calibre 9 milímetros. La fiscal de la unidad de Flagrancia en turno Andrea Vega mandó a peritar el material balístico y además ordenó el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona de influencia.

Las cámaras de la propia Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez aportaron el recorrido de ida y de vuelta que hizo el gatillero, que actuó solo, según consta en la filmación. El momento en el que saca de sus prendas un arma de fuego y apunta contra el edificio público ocurrió a las 23.30 del último miércoles. Lo que no logra verse en el video es que luego efectúa seis tiros al aire.

El gatillero, a criterio del video al que accedió Infobae, se desplaza por Bomberos Voluntarios hasta llegar a Ingeniero Mosconi, la calle del municipio, donde dobla a contramano, cruza y después abre fuego contra el edificio estatal. La ruta de la fuga fue exactamente igual, saliendo por Mosconi y tomando Bomberos Voluntarios hasta llegar a Soldado Aguirre, donde fue tomado por última vez con las cámaras.

La entrada de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez que fue atacada

El intendente Alberto Ricci, que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar asistencia por las quemas en las islas del Delta del Paraná, manifestó que antes de este ataque no recibieron “llamadas ni amenazas”. “Nunca tuve problemas en mis casi siete años de gobierno. Anoche cuando me enteré casi no pude dormir por la angustia, la tristeza”, comentó.

“No sabemos el fin. No tuvimos llamadas ni amenazas. Puede ser una hipótesis que un grupo de jóvenes se siente y diga ‘Vamos a tirar tiros y vamos a la Municipalidad a ver quién se anima’”, declaró Ricci en diálogo con Radio 2 de Rosario.

Además, sostuvo que conoce los nombres de las bandas narco que operan en su ciudad, pero explicó que como municipio “no hay ninguna herramienta para ir contra ellas”. “Acá una vez un vecino vino a tirar un piedrazo porque le habían sacado la moto en un operativo de control. A lo mejor esto va mucho más allá”, subrayó.

“Se hicieron cambios en el Ministerio de Seguridad. Este nuevo ministro (Rubén Rimoldi, asumido a comienzos de agosto) tiene una forma diferente. Tenemos operativos todos los días y se ve la Policía en la calle, pero ante estos inadaptados no podemos hacer nada”, concluyó.

Para el intendente de esa ciudad pegada a Rosario, las balaceras son moneda corriente. “Esto no solo ocurre con la Municipalidad. También le pasa a los comerciantes, a los vecinos. Estamos viviendo mal y la situación empeora”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Gobierno municipal Victoria Culasso dijo: “Esto es un atentado a la democracia. Venimos gestionando con el intendente desde el inicio del nuevo gobierno provincial un plan de seguridad. Acá no hubo ninguna amenaza. Esto quedó en manos de la Justicia, recién corté el teléfono con la fiscal. Estamos a la espera de que se esclarezca”.

Por último, la funcionaria municipal remarcó que el atacante “no se detuvo con la moto. Tiró uno y después los otros al aire”.

