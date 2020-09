Caso Facundo Castro: la madre del joven declarará hoy por videoconferencia

Apenas ocho días después de que se confirmara que el cuerpo hallado en un cangrejal ubicado en la localidad bonaerense de General Cerri era el de Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina declarará como testigo en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo.

El proceso se realizará por videoconferencia y está prevista para las 9:00 de este martes ante los tres fiscales a cargo del expediente, Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca; Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Según el abogado Luciano Peretto, uno de los que representa a la mujer, la querella buscará aportar detalles sobre el amuleto que supuestamente pertenecía al joven y que fue encontrado en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone.

Cristina Castro, madre de Facundo.

Se trata de una pequeña sandía de madera que fue encontrada durante uno de los allanamientos que se llevaron a cabo en medio de los operativos de búsqueda, el cual contiene una vaquita de San Antonio, hecha en el mismo material, y que fue un regalo de la abuela de Astudillo Castro para éste y su hermano.

Por otra parte, tanto las fuentes judiciales como Peretto señalaron a la agencia Télam que las testimoniales de Daiana González, la ex novia del joven que fue hallado muerto, y dos amigos de éste que en un principio se iban a llevar a cabo esta semana fueron pospuestas para una fecha a definir.

Se trata de la joven con la que la víctima había concluido recientemente una relación sentimental y con quien buscaba reencontrarse: por esa razón el muchacho abandonó su casa en Pedro Luro e intentó llegar a dedo, en plena cuarentena, hasta Bahía Blanca, donde vive esta chica.

Respecto de los dos amigos, los voceros explicaron que uno de ellos fue quien vio al joven antes de que se fuera de su domicilio, mientras que el otro recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Facundo cuando ya había partido rumbo a la ciudad bahiense. En tanto, para esta semana está prevista también la declaración de otros tres testigos que fueron solicitados por los fiscales.

La familia apunta contra la Policía Bonaerense por el hecho.

Por otro lado, la semana pasada, los fiscales rechazaron un pedido de los abogados de Cristina Castro para que se cite a declarar a dos oficiales del puesto de vigilancia de Teniente Origone, ya que aún se desconoce si pudieron tener “algún grado de participación en el hecho” y deban ser llamados eventualmente como imputados.

Facundo Astudillo Castro fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando salió de su casa para reencontrarse con su ex novia, pero a mitad del trayecto fue detenido en, al menos, un control policial por violar el aislamiento, aunque se lo dejó continuar y, según cree su madre, tras ello fue desaparecido por la Policía Bonaerense.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre el joven poco después de las 13 horas de aquel día, en la última comunicación que se le conoce con su familia. El 15 de agosto último, sus restos óseos fueron encontrados semienterrados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri, en el partido de Villarino, gracias al aviso de un vecino de la zona.

Días atrás, se supo que la titular del juzgado federal N° 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien tiene a su cargo la causa por la muerte de este muchacho, dio positivo de coronavirus, aunque “se encuentra bien y en su domicilio particular llevando a cabo el aislamiento”.

