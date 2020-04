Ayer por la tarde, Infobae mostró una de las violaciones a la cuarentena más indignantes desde que se dictó el decreto presidencial que ordenó el aislamiento para prevenir el contagio del coronavirus: una mujer de 29 años caminaba por su barrio en Villa Ballester sin barbijo ni permiso para circular. Agredió a los policías que intentaron frenarla, aseguró que “un decreto no está por encima de la Constitución”. Se negó y argumentó: “Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”.