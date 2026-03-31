Crimen en Santa Fe: el dato previo que fue ignorado y la advertencia sobre la violencia en las aulas, según un especialista

El crimen en la escuela de Santa Fe revela la presencia de señales previas de violencia juvenil que no fueron atendidas a tiempo

Las raíces de la violencia juvenil en contextos escolares son más profundas de lo que suele suponerse y reflejan una problemática extendida en la sociedad. Enrique De Rosa, psiquiatra forense y presidente de la Asociación de Victimología, adviertió que episodios como el ocurrido en una escuela de la provincia de Santa Fe, donde un adolescente mató a un compañero, representan solo la cara visible de un fenómeno mucho más amplio.

“La violencia se ha instalado en la juventud como reflejo de la violencia que vivimos en la sociedad”, dijo De Rosa en diálogo con Infobae Al Amanecer. Destacó que “hay múltiples antecedentes recientes” y mencionó “un episodio similar en Mendoza el año pasado y otro en Escobar el mes anterior”. De Rosa sostuvo: “Lo grave es que estos jóvenes son los emergentes de un fenómeno social más amplio. Los chicos son una señal de alerta sobre la violencia instalada en distintos niveles de nuestra sociedad”.

El especialista también remarcó que el fenómeno alcanza a todos los ámbitos juveniles, independientemente del nivel socioeconómico: “Hay un sesgo social al pensar que esto pasa solo en ciertas franjas; en realidad, afecta a todos”. Recordó, sobre el caso de San Cristóbal, que “el 1 de enero hubo un ataque grave en la misma institución”, y subrayó la importancia de no minimizar señales menos graves o previas: “No debemos esperar un hecho brutal; todo empieza mucho antes”.

Especialistas señalan que la violencia escolar refleja una problemática social extendida en toda la juventud argentina - Leo Galletto

Factores implicados y cómo se detectan las señales

Consultado sobre cómo prevenir episodios de este tipo, De Rosa insistió: “El primer paso es dejar de negar el fenómeno y prestarle atención a cualquier indicio, incluso el más pequeño”. Explicó que los casos de violencia no responden a una sola causa, ya que “el proceso es absolutamente multifactorial”. Afirmó: “En el caso de San Cristóbal, la única ‘señal’ fue un comentario previo que algunos subestimaron, pero se sabe que en el hogar del agresor había problemas serios y lo mismo pasaba en la escuela”.

El especialista puntualizó que enfocarse en una sola hipótesis —como el bullying o las adicciones— limita la comprensión: “Nos perdemos el bosque al buscar la etiqueta más visible”, advirtió. Agregó que la violencia en contexto escolar es “escalable”, ya que suele empezar por pequeños incidentes y, si no hay barreras de contención, puede llegar a extremos fatales.

Sobre los factores sociológicos, De Rosa mencionó el concepto de “pirámide de violencia”: en la base están los factores invisibles como la violencia estructural y cultural, y en la cima los hechos graves que se hacen visibles tras un largo proceso. Sostuvo que, “en una sociedad cohesionada, estos factores se detectan antes, pero en contextos fragmentados se naturalizan hasta que ocurre una tragedia”.

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El impacto en la comunidad educativa tras el ataque

El regreso a clases es uno de los mayores desafíos. De Rosa explicó: “Las situaciones traumáticas generan víctimas directas y víctimas secundarias, que son quienes presencian el hecho pero no sufren lesiones físicas”. Señaló que toda la comunidad se ve afectada: “Padres, alumnos y docentes atraviesan un estado de fragmentación emocional tras un episodio de violencia en la escuela”.

Al mismo tiempo, el especialista subrayó la importancia de los “primeros auxilios psicológicos”: “Es fundamental reunir a los alumnos, los docentes y los padres para restablecer la cohesión y permitir la expresión de emociones”, y enfatizó que “el trabajo posterior al trauma permite detectar causas que muchas veces se ignoran hasta ocurrida la tragedia”.

Advirtió que los cuadros de estrés postraumático pueden evolucionar y provocar reacciones violentas en quienes fueron víctimas, por lo que “hay que intervenir de inmediato y escuchar a todos los involucrados”.

El especialista sostuvo que cada comunidad escolar debe adaptar los protocolos de atención según sus características locales: “La clave es abrir el espacio para que surjan testimonios y datos relevantes, como ocurrió tras el accidente del vuelo de LAPA hace años, cuando se conocieron varios hechos que luego resultaron útiles para mejorar la prevención”.

El psiquiatra Enrique De Rosa destaca la importancia de prestar atención a indicios tempranos de violencia en contextos escolares

La investigación en marcha y la mirada a futuro

La Justicia investiga el entorno familiar y los posibles antecedentes del adolescente agresor. Por orden de la fiscalía, la policía secuestró dispositivos electrónicos y entrevistó a los testigos directos. Las autoridades provinciales trabajan junto a equipos interdisciplinarios para contener a los afectados y evitar episodios similares.

El Ministerio de Educación destacó que se reforzarán los dispositivos de apoyo psicológico y reforzarán la presencia de gabinetes pedagógicos en la región. La comunidad educativa de San Cristóbal inició jornadas de reflexión y pidió no estigmatizar a los estudiantes implicados. En tanto, la provincia sigue en alerta por la reiteración de casos de violencia en espacios escolares, y las investigaciones se centran en detectar patrones y prevenir nuevas tragedias.

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