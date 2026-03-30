Sociedad

Alerta por las “previas”: el peligro real detrás del alcohol en adolescentes

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco advirtió que el consumo de alcohol en “previas” entre adolescentes no solo facilita el policonsumo, sino que también puede provocar daños neuronales permanentes

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El consumo de alcohol en adolescentes durante las previas aumenta el riesgo de daños neuronales y policonsumo

En su columna en Infobae al Mediodía, la periodista Daniela Blanco remarcó los riesgos del consumo temprano de alcohol en adolescentes y el efecto multiplicador hacia otras sustancias, en pleno debate social por tragedias recientes vinculadas al policonsumo y la violencia juvenil.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Blanco fue enfática: “El consumo precoz de alcohol, es decir, menores de 18, daña la salud de los adolescentes, interfiere en su actividad neuronal, que está todavía en desarrollo, y puede desencadenar enfermedades a lo largo del tiempo”. El análisis se dio en el marco de la conmoción por la tragedia en Santa Fe, donde las discusiones giraron alrededor del policonsumo, el alcohol y la violencia escolar.

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El consumo de alcohol precoz y sus efectos en adolescentes

Daniela Blanco definió: “El alcohol es desinhibitorio. Es lo primero que hay que decir. Por lo tanto, tiene una instancia que genera atracción: perdés el filtro para hablarle a alguien, para integrarte a un grupo”. Advirtió que esta desinhibición suele ser el punto de partida para conductas de riesgo, desde accidentes hasta situaciones de abuso.

Blanco citó al doctor Carlos Damín, director del Hospital Fernández: “Cuando ves jóvenes que llegan a la guardia intoxicados de alcohol, en general ese joven viene poliintoxicado”. Remarcó que el consumo temprano de alcohol es “la llave de oro para el policonsumo”, abriendo la puerta al uso de marihuana y otras sustancias psicoactivas.

Imagen impactante de personas bajo estrés, abordando problemas de alcohol. Destacamos la necesidad de conciencia y apoyo para superar estos desafíos, promoviendo la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 50% de los jóvenes entre 15 y 16 años probó alcohol de manera precoz, impulsando el peligro del alcohol en menores de 18 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respaldada por datos oficiales de Sedronar, Blanco destacó: “La mayoría de los jóvenes menores de 18 años que llegan a la guardia por sobredosis tienen varias sustancias tóxicas encima”. Además, precisó: “El 50 % de los jóvenes entre 15 y 16 años probaron alcohol de manera precoz, es decir, antes de los 18”. La columnista subrayó que la falta de control y la concentración del consumo en fines de semana elevan el riesgo de episodios graves, como el coma alcohólico.

Políticas públicas, familia y el dilema de las “previas”

El equipo de Infobae al Mediodía abordó el dilema de las “previas” en casa. Blanco sostuvo: “Hay padres que dicen: hagamos la previa en casa con alcohol, así controlo lo que toman. Los expertos, como Damín y Burgos, sugieren no hacer la previa en casa con alcohol, porque naturalizamos y legitimamos el consumo”. Planteó que no todos los adolescentes tienen la misma capacidad psicosocial para resistir el consumo precoz y que la diversidad de entornos familiares obliga a evitar la negación y fomentar el diálogo.

Sobre la legislación, Blanco recordó: “En la Argentina está prohibida la venta de alcohol a menores de 18, pero no se cumple. Pongámosle multas abultadas a un quiosco que vende”. Además, se alertó sobre la falta de control en los boliches y la práctica de expulsar a jóvenes intoxicados sin asistencia médica, lo que agrava los riesgos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La falta de control en la venta de alcohol y el consumo concentrado en fines de semana elevan el riesgo de episodios como el coma alcohólico y la intoxicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La columna también abordó la pulsión desinhibitoria propia de la adolescencia y la presión social en torno al alcohol. “Es normal esa pulsión desinhibitoria, es parte de la edad. El tema es regular el arco: ni drogas, ni alcohol. Si sos menor, no es por ahí; si sos mayor, que sea moderado”, afirmó Blanco.

Al cierre, enfatizó: “El diálogo es fundamental. Datos, hechos y políticas públicas que hoy son insuficientes”. El equipo de Infobae coincidió en la urgencia de guardias médicas en los alrededores de los lugares de esparcimiento juvenil, porque la expulsión de menores intoxicados puede derivar en tragedias evitables.

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