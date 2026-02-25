Sociedad

Sin alertas y con temperaturas en aumento: así estará el tiempo este miércoles

El SMN indicó que el AMBA contará con un clima agradable, mientras no se registran alertas en ninguna de las provincias

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jornada despejada y temperaturas en aumento marcaron el inicio de este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, no se registran alertas en todo el país.

El organismo informó que la ciudad registró a las 6 de la mañana 15°C, con una humedad del 70% y cielo completamente despejado. De acuerdo con el SMN, la previsión para hoy señala que la temperatura máxima alcanzará los 26°C durante la tarde. Además, el cielo se mantendrá algo nublado durante toda la jornada, con vientos frescos provenientes del este. La visibilidad se extiende hasta 10 kilómetros, lo que garantiza buenas condiciones para la circulación en la ciudad.

A su vez, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, y la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% en todos los tramos horarios sin excepción.

En tanto, los vientos predominantes serán del sector sur durante el día, rotando hacia el noreste por la tarde y este por la noche, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. Las ráfagas no superarán los valores habituales para la época, según el reporte.

Un pronóstico extendido muestra las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 25 de febrero de 2026 hasta principios de marzo, con días mayormente soleados y temperaturas en ascenso. (.)

La tendencia para los próximos días indica una suba progresiva de las temperaturas, con máximas previstas de 26°C el jueves y 27°C el viernes. A su vez, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El fin de semana continuará con parámetros similares. La temperatura del sábado ascenderá a los 29°C en la tarde, con un firmamento mayormente nublado. Mientras que el domingo se presentará como el día más caluroso, ya que tendrá una máxima de 32°C y con cielo algo nublado, lo que propiciará un escenario ideal para disfrutar del aire libre.

En la provincia de Buenos Aires, se registran chaparrones en gran parte de la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea y que durarán hasta la tarde. Desde el viernes en la tarde hasta el sábado a la mañana, el SMN indicó que habrá tormentas en el sector sur (Coronel Suárez, Pigüé, Monte Hermoso, Bahía Blanca y Sierra de la Ventana).

Respecto a la actualidad del resto del país, el reporte oficial señaló que no hay alertas vigentes ni riesgos meteorológicos previstos en ninguna de las provincias, como tampoco alertas por temperaturas extremas cálidas o frías. Para mañana, rige alerta amarilla por tormenta en Salta, Córdoba y San Luis. Mientras que el viernes, el frente de tormenta se mantendrá en San Luis y afectará también a La Pampa.

Las alertas amarillas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, el SMN recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

