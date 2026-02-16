Sociedad

Incendios en Chubut: con el fuego bajo control, los prestadores retoman la actividad turística

Las llamas destruyeron más de 50 mil hectáreas y estuvieron activas durante gran parte de la temporada de verano, pero ahora vuelve la normalidad al norte de la provincia patagónica

Guardar
Un equipo de bomberos forestales
Un equipo de bomberos forestales avanza por un campo de pasto seco cerca de un arroyo, evaluando una zona afectada por un reciente incendio y el impacto en la vegetación arbórea.

Con el fuego en calma, los prestadores del norte chubutense vuelven a la normalidad de forma paulatina tras soportar dos incendios voraces que estuvieron vigentes desde el comienzo del verano.

Uno de los focos empezó por causas naturales en diciembre, en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, y el otro en enero en Puerto Patriada, en territorio provincial. Ambas contingencias pulverizaron la actividad turística en la región, que ahora comienza un proceso de reactivación.

El fuego y el humo obligaron a cerrar rutas provinciales y nacionales, y los visitantes que veraneaban tuvieron que ser evacuados.

Sin embargo, con el fuego bajo control, reabrieron los portales de ingreso al Parque Nacional y los prestadores retomaron la actividad, con la idea de recuperar las semanas perdidas.

El Comando Unificado que integran distintos organismos nacionales y de Chubut continúa desplegado en el territorio, donde realiza recorridos por distintos sectores para detectar posibles puntos calientes y actuar ante potenciales reactivaciones.

“El incendio está bajo control, pero no fue declarado extinguido aún, eso significa que podríamos tener reactivaciones, por eso los equipos de combate permanecemos en la zona”, dijeron a Infobae integrantes del equipo conformado para el combate.

Un helicóptero militar vuela sobre
Un helicóptero militar vuela sobre un equipo de bomberos que camina por un campo seco cerca de un arroyo, con montañas y vegetación al fondo.

Los medios aéreos continúan desplegados en el lugar y realizan traslados de brigadistas y combatientes, y efectúan descargas de agua puntuales en sitios donde la temperatura sigue siendo elevada.

“Ya no es una operación continua, sino que se realizan lanzamientos en sitios puntuales, donde es indispensable realizar descargas de enfriamiento” indicaron.

Los responsables del operativo anunciaron, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, nuevas precipitaciones para este martes que “podrían ser útiles para terminar de extinguir los incendios y aplacar los puntos remotos que todavía se mantienen calientes”.

De acuerdo al parte meteorológico, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores.

Además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más elevadas, lo que podría generar condiciones adversas en sectores de montaña y rutas cordilleranas.

De la estrategia integral de combate participan la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación, Parques Nacionales y los organismos de lucha contra incendios que tiene el gobierno de Chubut.

“Todos los servicios turísticos de Zona Centro y Zona Sur se encuentran funcionando normalmente y están habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el lago Futalaufquen, mientras que en los ríos Rivadavia y Arrayanes está permitida la navegación de embarcaciones sin motor” indica el último parte emitido por el Parque Nacional.

Los incendios arrasaron con más de 50 mil hectáreas de añosos bosques de especies autóctonas y varias forestaciones implantadas de pino. Arrasó además ejemplares arbustivos bajos y achaparrados, característicos de zonas esteparias.

También destruyó viviendas en Puerto Patriada, una villa turística donde 3 mil visitantes que veraneaban tuvieron que ser evacuados por el siniestro ígneo, y provocó destrozos en establecimientos rurales, galpones y vehículos de la región.

Las temperaturas elevadas y los índices históricos de sequía contribuyeron al avance de las llamas, alimentados por vientos fuertes que en algunas jornadas alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

Temas Relacionados

Incendios forestalesPatagoniaChubut

Últimas Noticias

Quién era Braian Cabrera, el joven de 18 años asesinado a tiros durante una discusión en el carnaval de Mercedes

“Era trabajador, estudiaba y estaba terminando su casita”, señaló Lucía, su hermana mayor, en diálogo con los medios de prensa que cubren el crimen. El desgarrador mensaje de despedida que compartió en redes sociales

Quién era Braian Cabrera, el

Entre mitos y realidades: por qué adoptar es un desafío en Argentina

La periodista Tatiana Schapiro analizó en Infobae en Vivo las demoras, la falta de estadísticas y los prejuicios que atraviesan el sistema de adopción en Argentina, y explicó por qué miles de chicos siguen esperando una familia

Entre mitos y realidades: por

Tiroteo y muerte en el carnaval de Mercedes: detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen de un joven de 18 años

Se trata de un hombre identificado como Omar Teodoro Auza (54), padre y abuelo de los otros dos imputados por el asesinato de Braian Tomás Cabrera

Tiroteo y muerte en el

“Los therians también se vacunan”: particular campaña de salud de una provincia

Mientras algunos celebraron esta iniciativa oficial como una forma creativa de concientizar a los jóvenes para mantener completo su calendario de vacunación, otros la criticaron por considerarla inapropiada

“Los therians también se vacunan”:

Este lunes por la noche cerrarán la autopista Illia por avance de obras en el Puente Labruna

El corte, que comenzará a las 22 y durará 12 horas, será sentido al Norte y Cantilo. Se montarán ocho vigas que completan la estructura central del nuevo paso sobre nivel. Los desvíos de tránsito

Este lunes por la noche
DEPORTES
Miguel Borja habló de su

Miguel Borja habló de su salida de River Plate y la relación con Gallardo: “No me fui como quería”

Estalló una nueva rivalidad en la Fórmula 1 entre dos históricas marcas: “El motor no es realmente suyo”

Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
El gesto de apoyo de

El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en vivo: “Parecés un chihuahua que no para de ladrar”

Zaira Nara a pleno en la nieve en Italia: producción en traje de baño, videollamadas con sus hijos y moda al rojo vivo

Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: “Me siento más niña que en mi niñez”

Kennys Palacios sorprendió al apoyar la serie de la China Suárez, “En el Barro 2″

INFOBAE AMÉRICA

El Vaticano sorprende al mundo

El Vaticano sorprende al mundo con la transformación tecnológica de la Basílica de San Pedro

En San Valentín, un temporal en Italia provocó el colapso del famoso Arco de los Enamorados

Electricidad y transporte impulsan el IPC de enero en Panamá

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

El gobierno alemán prometió apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU