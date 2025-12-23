Indignante robo en Córdoba: asaltaron a un niño en una plaza y se llevaron su bicicleta

Un ladrón le robó una bicicleta a un niño (CRÉDITOS: El Doce)

Una tarde de domingo en el barrio Alto Alberdi, en Córdoba, quedó marcada por un violento robo que involucró a un grupo de menores en una plaza. En plena luz del día, un delincuente asaltó a un menor para robarle la bicicleta. El hecho quedó filmado en un video donde se escuchan los gritos angustiantes de la víctima.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:30, entre las calles Gregorio Luna, Cárdenas y Vélez, donde los niños compartían una tarde de juegos. Según quedó registrado, el asaltante sorprendió al grupo y ejecutó el asalto con rapidez y violencia, llevándose el rodado que pertenecía a uno de los chicos del grupo y ante la impotencia de los presentes.

Las cámaras de seguridad registraron el escape y el desesperado reclamo del menor tras perder su bicicleta. “¡Nooo, nooo, mi bici! ¡Eyyy, mi bici nooo!”, fue la reacción del chico. Sus gritos y su llanto resuenan en el video que encabeza esta nota mientras se ve cómo el delincuente se alejaba pedaleando.

El ladrón huye con la bicicleta que le robó a un niño, mientras es captado por una cámara de seguridad

Los vecinos respaldaron la investigación revisando grabaciones de cámaras en la zona y, de acuerdo a las imágenes obtenidas, lograron identificar el rostro del sospechoso en un tramo donde quedó perfectamente filmado. Esa captura actualmente circula en los grupos de WhatsApp locales, con el objetivo de alertar y coordinar acciones con la policía.

“Aún siguen trabajando en el caso, pero no hay detenidos”, informaron fuentes policiales del caso a Infobae.

Otro robo, otro final

Poco menos de una semana antes sucedió un hecho similar, en Alta Gracia. Allí, un ladrón le robó a Benjamín Farías, de 16 años, su bicicleta, modelo Oxea naranja y negra, rodado 29 talle L.

El episodio inició el 9 de diciembre, fecha en que Benjamín cumplió dieciséis años y recibió de sus abuelos, jubilados y dueños de una pollería en la avenida principal de la ciudad, una bicicleta: “Mis abuelos me la regalaron porque ando mucho en bici, es un deporte, un pasatiempo y también la uso para ir al cole con mi hermano, nos manejamos en eso”, relató el joven al medio ElDoce.tv. Se trataba de un rodado que utilizaba para asistir a la escuela e incluso para acompañar a su familia en las tareas diarias.

El alivio por el regalo tuvo corta duración porque seis días después del cumpleaños, Benjamín dejó por unos minutos la bicicleta frente al local familiar al ir a ver a sus abuelos tras salir del colegio. Mientras su abuelo atendía a un cliente y él pasaba brevemente a la parte trasera, un hombre calvo, vestido con un buzo amarillo, sustrajo el rodado en un descuido. ElDoce.tv informó que las cámaras del área captaron el instante en que el delincuente esperaba el momento oportuno para ejecutar el robo.

Benjamín Farías junto a su nueva bicicleta (El Doce TV)

Benjamín rememoró la rapidez del incidente: “Nos dimos cuenta a los 30 segundos y salimos a correrlo, creímos que subió por la avenida del Libertador, pero nos dijeron que dobló en la esquina, fuimos por ahí, pero ya no lo vimos”. La inutilidad de la persecución se sumó al antecedente familiar: la anterior bicicleta de Benjamín, también un presente de sus abuelos, fue entregada a su hermano después de haber sido víctima de otro robo meses antes.

Ante la falta de la bicicleta, Benjamín y su familia acudieron a la comunidad en busca de datos que permitieran recuperarla. El impacto del caso llevó a que numerosas personas se sensibilizaran y, como resultado directo, el joven recibiera un nuevo rodado gracias a la donación espontánea.

Mientras el adolescente reconstruía su rutina con este gesto, desde la fuerza policial se confirmó que el presunto autor del robo fue identificado y detenido tras un procedimiento sin incidentes. El operativo se desarrolló luego de reunir pruebas que permitieron localizar al sospechoso, quien fue hallado además “incumpliendo una orden judicial de restricción vigente hacia un familiar”, lo cual complicó su situación procesal y lo dejó a disposición de la Justicia.

Aunque la bicicleta original no fue recuperada, el desenlace evidenció la movilización de toda una comunidad frente a la adversidad.