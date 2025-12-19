En Buenos Aires y en París: la asociación franco-argentina Marianne celebró su 15 aniversario

La celebración del 15 aniversario de Marianne en el Palacio Ortiz Basualdo

Con un encuentro en el Palacio Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia en Argentina, y otro en la Embajada Argentina en París, la Asociación Marianne celebró sus primeros 15 años de vida y presentó una renovada agenda de trabajo para impulsar el intercambio cultural y los negocios entre ambos países.

El cóctel en Buenos Aires reunió a socias, autoridades, representantes de empresas francesas y referentes de las artes, la ciencia y la cultura, entre ellos Mónica Pinto, Daniel Sabsay, Karina El Azhem, Karina Gao y Andrea Grobocopatel.

Eve Grynberg, Karina El Azem, Claribel Terre Morell, Alicia Moszkowski y Juanqui Lynch

Al ingresar al salón, los invitados pudieron apreciar una estatuilla del artista Alexis Minkiewicz inspirada en la mítica figura republicana Marianne que dio el nombre a la organización.

La estatuilla que representa a la Marianne, obra de Alexis Minkiewicz

A su vez, las socias Marianne que residen en Francia, lideradas por Florence Pinot de Villechenon, se reunieron con Victoria Stoger Rodriguez, ministra consejera de la Embajada acompañada de Raúl Comelli, ministro consejero encargado de Organizaciones multilaterales y Sofia Machado, consejera a cargo de la sección Cultural.

Las socias Marianne en la Embajada Argentina en París

Durante la recepción en Buenos Aires, Eve Grynberg, presidenta de Marianne, destacó los proyectos previstos para 2026, en particular la creación de un nuevo foro de negocios con foco en el liderazgo femenino.

“Voy a hablarles de amor”, dijo Grynberg. “El amor, la pasión, la audacia pueden cambiar el mundo. Eso, las Marianne lo sabemos. Marianne nació de la historia de amor de nuestros dos países y hoy somos arquitectas de aquellos sueños que creamos entre las naciones”.

Eve Grynberg, presidente de Marianne

Por su parte, la vicepresidenta de Marianne, Alicia Moszkowski, subrayó el valor de la red construida a lo largo de estos años, unida por un denominador común: el vínculo y el afecto por Francia. “Hoy también festejamos en Paris. Hace unas horas en la embajada argentina se reunieron las Marianne para cerrar este año”.

Eve Grynberg, Romain Nadal y Alicia Moszkowski

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, saludó cálidamente a la Asociación y destacó que Marianne ha conformado una red internacional exigente y profundamente humana que une a nuestros países a través de mujeres profesionales, en sintonía con la política francesa de promoción de los derechos de las mujeres.

David Collas, CEO de Carrefour, Eve Grynberg, presidente Marianne, y Andrea Gualde, directora de Farmacity

El embajador hizo un racconto de algunas de las actividades de Marianne a lo largo del año, como por ejemplo el panel en el que, en julio pasado y en homenaje a las fiestas nacionales de ambos países, el historiador Felipe Pigna y la periodista Claudia Peiró -socia de Marianne- sobre los vínculos entre Argentina y Francia a lo largo de la historia.

El embajador de Francia, Romain Nadal

Nadal anticipó además que, para 2026, la Embajada trabaja en la visita de Valérie Pécresse, destacada dirigente política francesa, presidenta de la región de Île-de-France, ocasión en la que se prevé un encuentro especial con la Asociación Marianne.

El Embajador Nadal anunció la visita de una importante funcionaria francesa para el año próximo

Creada en 2010 con el patrocinio institucional de la Embajada de Francia, Marianne nació con el propósito de fortalecer los lazos entre ambos países a través del protagonismo femenino. Hoy reúne a más de 180 mujeres vinculadas con Francia —líderes en negocios, ciencia, artes, cultura, tecnología y otros ámbitos— que conforman una red activa, diversa y en expansión.

Las socias Marianne en la Embajada de Francia

Creada en 2010 con el patrocinio institucional de la Embajada gala, Marianne es una organización de mujeres francesas y argentinas vinculadas a Francia, activas profesionalmente y referentes en sus áreas de acción.

La asociación reúne hoy a más de 180 mujeres líderes en negocios, ciencia, cultura, tecnología y otros ámbitos y se ha consolidado como una red activa y en expansión.

Liliana Chazo, Eve Grynberg, Alicia Moszkowski y Lucrecia Walker, integrantes de la Comisión directiva de Marianne

En la actual gestión, Marianne puso un fuerte acento en el networking y en el bienestar como pilares de una vida profesional y personal armónica, reforzando su rol como comunidad de referencia en el intercambio cultural, profesional y humano entre ambos países.

Marianne-Argentina se creó en 2010 y cuenta desde 2019 con un capítulo en Francia. Marianne-Uruguay nació en 2016; Marianne- Ecuador en 2017 y Marianne-México en 2022.

Integrantes de Marianne con los abanicos souvenir del aniversario de la asociación