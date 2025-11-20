Rescataron hámsters, cobayos y aves desnutridas y hacinadas en un Pet Shop de la Ciudad de Buenos Aires

La UFEMA y la Policía de la Ciudad decomisan aves y mamíferos exóticos exhibidos ilegalmente en una vidriera porteña

La inspección de un pet shop en la Ciudad de Buenos Aires culminó con la recuperación de más de 60 animales que se encontraban en situación irregular. La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) ordenó el operativo luego de recibir la denuncia de un vecino. De acuerdo con las autoridades, el local exhibía en la vidriera tanto aves como mamíferos exóticos, acción que la normativa porteña prohíbe expresamente.

El procedimiento, realizado en la avenida Federico Lacroze al 3900 y dispuesto bajo orden del fiscal Blas Matías Michienzi, implicó la inspección completa del comercio y derivó en el secuestro de todos los animales hallados en el lugar.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, junto a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental y veterinarios de la Dirección General de Gestión Animal, participaron activamente en el trabajo.

Según la información oficial, fueron encontrados 26 canarios de distintas razas, 7 calafates o gorriones de Java, 4 diamantes de Gould, 7 diamantes mandarín, 9 manones, 4 cobayos y 10 hámsteres rusos.

Los veterinarios que intervinieron en el operativo verificaron que parte de los ejemplares presentaban plumaje deslucido, lo que, en palabras atribuidas a los especialistas, constituye “un signo de carencias nutricionales y ambientales”.

Además, muchas de las aves estaban alojadas en jaulas pequeñas que impedían conductas esenciales como el vuelo, lo que atenta contra el bienestar animal. Un punto clave de la ley, es la prohibición de exhibir animales en vidrieras, para evitar el estrés, la exposición solar directa, los golpes de calor y el contacto reiterado con los transeúntes.

Durante la inspección, también surgió un dato que sorprendió a las autoridades: se detectó la venta de medicamentos sin rotulado farmacéutico ni trazabilidad, motivo por el cual todos los productos fueron decomisados.

El desenlace del episodio incluyó el traslado de los animales a una ONG especializada en su resguardo, gestión coordinada por los profesionales que participaron en el procedimiento. Mientras tanto, el responsable del negocio fue notificado y deberá comparecer en la fiscalía para avanzar con el proceso judicial.

Rescataron aves que eran trasladadas a Mendoza de forma ilegal

Durante un operativo efectuado semanas atrás, personal de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque junto con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) interceptó una camioneta que transportaba 18 aves silvestres de especies protegidas desde Catamarca hacia Mendoza.

La acción se llevó a cabo en la barrera sanitaria El Puerto, ubicada en la provincia cuyana. Entre las aves incautadas, catalogadas por su alto valor en el mercado ilegal de aves canoras, varias necesitaban atención veterinaria de urgencia, según informaron las autoridades.

La detección de especies silvestres en vehículos particulares generó alerta en el control fronterizo. Agentes de Iscamen brindaron atención primaria para estabilizar la salud de los ejemplares, en un escenario de preocupación por el potencial riesgo de introducción de enfermedades zoonóticas y afectación al equilibrio ecológico.

Según reportó Los Andes, entre las especies decomisadas figuraban cinco reina mora (Cyanoloxia glaucocaerulea), dos rey del bosque (Pheucticus aureoventris) y once siete cuchillos (Saltator aurantiirostris). Todas ellas están incluidas en las normativas nacionales y provinciales de protección de fauna y suelen ser objeto de tráfico ilegal.

Después del decomiso, los especialistas realizaron una primera evaluación y tratamiento en la misma barrera sanitaria. Posteriormente, las aves fueron derivadas al Departamento de Fauna Silvestre, donde un equipo interdisciplinario realizó una valoración veterinaria, procesos de rehabilitación y preparativos para su devolución al ambiente natural.

Las autoridades enfatizaron que la recuperación se orienta principalmente a asegurar el bienestar de los ejemplares y a reducir los riesgos para su retorno a los ecosistemas de origen, buscando fortalecer la viabilidad de las poblaciones silvestres.