Investigan la muerte de un estudiante de Nutrición que cayó desde un segundo piso de la UBA

El SAME trasladó al estudiante al Hospital Fernández donde se confirmó su fallecimiento

Un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) murió el último viernes por la tarde tras caer desde el segundo piso del edificio ubicado sobre la calle Uriburu al 900, en el barrio porteño de Recoleta.

La víctima, un joven de 27 años que cursaba la carrera de Nutrición, fue hallada en el pulmón de la escalera del subsuelo, con heridas visibles en el rostro y otras lesiones, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho se produjo alrededor de las 18:00. En ese momento, personas que circulaban por el edificio dieron aviso al servicio de emergencias al encontrar al joven tendido en el lugar, sin que se supiera en primera instancia qué había ocurrido.

Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y procedió al traslado del estudiante al Hospital Fernández, donde se constató su fallecimiento poco después, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

El joven fue hallado con heridas en el rostro en el pulmón de la escalera del subsuelo de la Facultad de Medicina

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del fiscal Patricio Lugones, que intervino desde los primeros momentos. El caso fue caratulado como “averiguación de muerte dudosa”, y los investigadores aguardan el análisis de las cámaras de seguridad instaladas dentro del edificio para intentar reconstruir cómo sucedieron los hechos. Por ahora, se confirmó que el joven cayó desde el segundo piso, pero aún no están claras las circunstancias.

La Facultad de Medicina de la UBA, mediante un comunicado difundido por la Subsecretaría de Prensa, expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a los allegados. “Comunicamos con profunda tristeza que, en el día de ayer, se produjo el fallecimiento de un alumno de nuestra Facultad, perteneciente a la carrera de Nutrición”, indicaron. El texto lleva las firmas del decano Ignacio Brusco y la vicedecana Claudia Negri, quienes remarcaron que se decretó duelo institucional y que se ofrecerá acompañamiento psicológico a quienes lo necesiten.

En el mismo mensaje, las autoridades académicas señalaron: “Continuaremos fortaleciendo nuestras acciones de acompañamiento en lo concerniente a la salud mental”, y solicitaron a los medios de comunicación tratar el hecho “con suma sensibilidad y respeto por la familia y sus amigos”.

Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece consternada. La noticia se expandió con rapidez en los pasillos de la facultad, que este viernes tenía actividad habitual. Según se supo, el estudiante no fue identificado públicamente y no se brindaron detalles sobre su situación académica, pero su muerte generó un fuerte impacto entre compañeros, docentes y trabajadores del edificio.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UBA expresó sus condolencias mediante un comunicado oficial

A partir del trabajo de los peritos y las primeras actuaciones judiciales, se intentará determinar con precisión qué ocurrió en los minutos previos a la caída.

En paralelo a la intervención del Ministerio Público Fiscal, desde la universidad informaron que están colaborando con la investigación judicial y pusieron a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían haber captado el momento del hecho o los instantes previos. El análisis de ese material será clave para establecer si hubo testigos presenciales o si el estudiante estuvo acompañado antes de caer.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles y la causa sigue bajo secreto de sumario. Tampoco se difundió información oficial sobre eventuales medidas adoptadas en el edificio tras lo ocurrido.