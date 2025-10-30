Probables lloviznas y aumento de la temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN puntualizó que podrían registrarse lloviznas durante la mañana (Archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una suba de la temperatura y con probables lloviznas.

Para este jueves, el SMN señaló que, en esta mañana, puede haber lloviznas, con una temperatura de 16°C. En la tarde, ascenderá a los 19°C, con un cielo mayormente nublado. Y, en la noche, volverá a los 16°C, con nubosidad parcial.

El viernes, en el último día de octubre, amanecerá algo nublado, mientras que por la tarde, y hasta la finalización de la jornada, estará parcialmente nublado. La mínima será de 12°C y la máxima de 23°C y sin riesgos de lluvia.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Desde Meteored indicaron: "El viernes 31 podemos indicarlo como el día en el que finalmente se normalizarán las temperaturas sobre Buenos Aires, a la espera de 13 °C de mínima y 22 °C de máxima, con cielo algo o parcialmente nublado y vientos incrementándose del noreste”.

El sábado, primer día de noviembre, continuará el aumento de la temperatura, ya que la máxima estipulada es de 25°C, mientras que la mínima será de 15°C. El cielo estará parcialmente nublado, con una muy baja probabilidad del 10% de precipitaciones en la tarde. Las condiciones se replicarán al día siguiente, pero con una mínima un grado menos.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, se registran lloviznas en el norte bonaerense (San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Zárate y San Antonio de Areco), como también en localidades ubicadas al este como Punta Indio, Chascomús y Las Flores. Desde la tarde y hacia la noche, la nubosidad será variable en toda la provincia.

Para mañana, la variabilidad de nubes continuará en el primer tramo del viernes, con mayor densidad en el sector suroeste. Sin embargo, dicha zona experimentará tormentas aisladas durante la tarde y la noche. “Se prevé el regreso de tormentas aisladas afectando La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires de manera muy puntual y aislada”, agrega Meteored.

El sábado en la mañana saldrá el sol en dicha zona, comprendida por las localidades de Coronel Suárez, Coronel Pringles, Pigüé, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso. Por la tarde, estará algo nublado, mientras que en el resto de la provincia la nubosidad será parcial.

Finalmente, el domingo amanecerá parcialmente nublado en todo el territorio, mientras que a la tarde se preve chaparrones en el norte (Pergamino, Junín y Chacabuco).

Las alertas por tormentas y viento Zonda en la región de Cuyo.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN no indicó ningún tipo de alerta. Sin embargo, para mañana rigen alertas amarillas por tormentas en San Luis y Mendoza. En este sentido, desde Meteored advirtieron: “Mendoza y San Luis se posicionan como un sector propenso a la llegada de tormentas de variada intensidad entre el atardecer del viernes y buena parte del sábado, afectando luego progresivamente a San Juan y parte de Córdoba, especialmente la zona serrana.”

En estos casos, el instituto climatológico recomienda:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, también regirá una alerta amarilla por viento Zonda en San Juan y Mendoza. Por lo cual se pide:

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar tu vehículo bajo los árboles.

Mantener cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.