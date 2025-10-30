El Obelisco de Buenos Aires abre este sábado su mirador al público: días, horarios y precios

El precio para residentes argentinos será de $18.000 (con acreditación de documento), mientras que los no residentes abonarán $36.000 (Fotos: GCBA)

Por primera vez desde su inauguración, el Obelisco de Buenos Aires permitirá a los visitantes acceder de manera regular a su mirador, una experiencia inédita que comenzará este sábado 1 de noviembre y que transformará la relación de residentes y turistas con uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

La apertura del mirador, situada a 67,5 metros de altura, ofrecerá una vista panorámica de 360° sobre la Ciudad, consolidando al Obelisco como un ícono urbano de proyección internacional y renovando la oferta turística y cultural porteña.

Un ascensor vidriado lleva hasta el nivel 55 del Obelisco

El acceso al mirador ha sido diseñado para preservar la integridad estructural del Obelisco, cuya historia de 89 años lo ha convertido en símbolo indiscutido de la identidad de Buenos Aires.

El recorrido comienza con ocho escalones que conducen a un ascensor interno, con capacidad para cuatro personas y un lateral vidriado que permite observar el interior del monumento durante el trayecto. Este ascensor, equipado con una pantalla informativa, realiza el ascenso en aproximadamente un minuto hasta el nivel 55.

Dos de las cuatro ventanas que posee el mirador del Obelisco

Desde allí, una escalera caracol de 35 peldaños lleva a los visitantes hasta la cúspide, donde se encuentra el mirador. El tiempo total de la visita es de 20 minutos.

Una vista de 360°

En el mirador, cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales ofrecen una panorámica única del centro porteño. La experiencia se enriquece con una narración histórica y cultural que acompaña el recorrido.

Desde la ventana norte se observa el río, mientras que la vista hacia el este también permite contemplar el agua y los carteles luminosos que, tras el atardecer, iluminan la Avenida Corrientes. La perspectiva abarca el extenso trazado de la avenida más ancha del mundo, el movimiento constante de los vehículos y la presencia de los árboles que aportan sombra y belleza al entorno urbano.

Una de las imponentes visuales de la avenida 9 de Julio que ofrece el mirador

Las visuales incluyen las copas de la Diagonal Norte, el imponente Palacio de Tribunales y, en primer plano, el singular chalet construido por un mueblero español en la terraza de su negocio, inspirado en los chalets de Mar del Plata.

También se distinguen los teatros, el perfil de Eva Perón instalado en la cara norte del antiguo Ministerio de Obras Públicas, varias cúpulas con reloj de aguja y la ropa tendida en las terrazas de los vecinos, una imagen poco habitual en el Microcentro porteño.

Un cambio renovador

Hasta ahora, el acceso al punto más alto del Obelisco solo era posible tras subir 206 escalones de una angosta escalera marinera, lo que restringía la experiencia a un público muy reducido.

Otra perspectiva desde una de las ventanas en la cima del Obelisco

En una apertura excepcional realizada entre el 1 y el 4 de mayo, unos 500 visitantes pudieron recorrer el nuevo trayecto: ocho escalones iniciales, siete pisos en ascensor durante 55 segundos y otros treinta escalones en caracol hasta alcanzar la cima y contemplar la ciudad desde una perspectiva inédita.

Por razones técnicas y de seguridad, el mirador no es accesible para personas en silla de ruedas ni para quienes tengan movilidad reducida. No obstante, se prevé la incorporación de una experiencia de realidad virtual que permitirá a este público conocer los secretos y la evolución del Obelisco de manera inmersiva.

Días, horarios y valor de la experiencia

El Mirador Obelisco estará disponible todos los días entre las 9 y las 17 horas. Las entradas podrán adquirirse próximamente a través de la web miradorobelisco.com.ar o de forma presencial en los stands ubicados en la intersección de la Avenida Diagonal Norte y la Avenida 9 de Julio, a partir de la fecha de apertura.

El precio para residentes argentinos será de $18.000 (con acreditación de documento), mientras que los no residentes abonarán $36.000.

Los jubilados y los niños de entre 4 y 11 años accederán a un descuento del 50 % sobre la tarifa correspondiente, y los menores de 4 años ingresarán sin cargo.

En situaciones excepcionales, como condiciones climáticas adversas o movilizaciones sociales que impidan el acceso, las entradas podrán reprogramarse o se reembolsará el importe abonado.