Sociedad

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

Luego del operativo fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo para ser tratada de su herida. Su objetivo era llegar al Mirador Bandurrias

La paciente fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras recibir atención médica en el lugar (Parque Nacional Lanín)

Una jornada que parecía una más en los senderos de Parque Nacional Lanín, en la provincia patagónica de Neuquén, terminó con un despliegue de emergencia que movilizó recursos y atención médica especializada.

Una mujer que recorría la conocida senda al Mirador Bandurrias, en la localidad de San Martín de los Andes, sufrió una lesión en la cadera, lo que activó un complejo operativo de rescate. Según notificó el parque nacional en un comunicado compartido a través de sus redes sociales, seis especialistas del ICE SMAndes se adentraron en el terreno para inmovilizar a la paciente y asegurar su traslado.

La maniobra requirió el uso de una Camilla Kong, instrumento concebido para evacuaciones en ambientes agrestes, acompañada por un chaleco de extricación que garantizó la estabilidad de la persona hasta el arribo de la ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El Parque Nacional Lanín recomienda gestionar el registro de trekking único al menos 48 horas antes de ingresar a la montaña (Parque Nacional Lanín)

Una vez fuera del tramo montañoso, la paciente continuó bajo atención del personal sanitario, que la condujo al Hospital Ramón Carrillo -de San Martín de los Andes- para completar la atención médica.

El episodio puso de relieve las recomendaciones permanentes de las autoridades del Parque Nacional Lanín dirigidas a los visitantes y aficionados al senderismo. La normativa, disponible en la web oficial, exige gestionar el registro de trekking único al menos 48 horas antes del ingreso a la montaña, proceso accesible a través de la sección “Registros” del portal oficial.

Otro punto que subrayaron desde la institución consiste en planificar el itinerario conforme a la capacidad física y experiencia individual, con la advertencia expresa de no emprender salidas en solitario para garantizar una alerta rápida frente a cualquier eventualidad.

El parte recordó otro aspecto práctico: informar a terceras personas sobre el recorrido previsto y la hora estimada de regreso. Además, instaron a consultar el pronóstico meteorológico previo a cada excursión y posponer la salida cuando hay alertas activas.

De acuerdo con el Parque Nacional Lanín, “el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación”.

En cuanto a la preservación ambiental, la administración del parque enfatizó la prohibición de encender fuego fuera de las áreas señalizadas y pidió retirar todos los residuos tras la visita.

Rescataron a dos andinistas en el Volcán Lanín

La semana pasada, dos andinistas de San Martín de los Andes quedaran atrapados en la cara sur del volcán Lanín, situado en la Cordillera de Los Andes, durante más de 24 horas. Los esfuerzos conjuntos de personal del Parque Nacional Lanín, rescatistas, integrantes del Servicio Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), efectivos de Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, guías de montaña y baqueanos finalizaron con el hallazgo y salvataje de ambos montañistas, quienes presentaban principio de hipotermia y lesiones por congelamiento.

El operativo comenzó en la noche del jueves pasado, a partir de la activación de un protocolo de emergencia en el parque nacional, luego de que se reportara que dos personas se habían extraviado mientras intentaban ascender al Lanín por la cara sur.

El operativo de rescate en el volcán involucró a más de 20 rescatistas, guías de montaña, Gendarmería y un helicóptero privado (LM Neuquén)

La ruta no se encuentra habilitada oficialmente y se la considera de muy difícil acceso, según informó LM Neuquén. Además, el medio neuquino indicó que no realizaron el registro obligatorio de trekking requerido por el Parque Nacional Lanín.

Además, la administración del parque alertó sobre condiciones meteorológicas adversas, marcadas por la llegada de un frente frío que provocó nieve y viento blanco en toda la región de la cordillera del sur neuquino. Las complicaciones climáticas se volvieron el principal obstáculo durante el rescate.

En el operativo participaron más de 20 miembros del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias y se sumaron guardaparques de las seccionales Tromen y Puerto Canoa. También tomaron parte equipos de rescate provenientes de otras áreas protegidas como el Parque Nacional Nahuel Huapi y Los Alerces.

Durante la madrugada del viernes, tres grupos de 10 agentes en total se dirigieron a la zona para continuar la búsqueda. En esta etapa, se sumaron guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), avanzando por la senda de la cara sur con el objetivo de acercarse a la zona de coladas de lava y así tener más posibilidades de avistamiento.

La familia de los extraviados contrató un helicóptero privado que realizó vuelos de reconocimiento desde la base en la Hostería Paimún.

Luego de varias horas de búsqueda y con la incorporación de cuatro guías de la AAGM, otros cuatro de la CAX, una ambulancia de SIEN y recursos de la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, finalmente pudieron ser avistados desde tierra. Los guías de la AAGM establecieron el primer contacto físico, momento en el cual el helicóptero privado completó la extracción y los trasladó a la base.

Allí, el personal sanitario del SIEN realizó la primera atención y estabilización de ambos, quienes luego fueron derivados en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes. Tras la evaluación médica, se confirmó que presentaban hipotermia moderada y uno de ellos lesiones por congelamiento, según publicó el medio neuquino.

