Sociedad

Un hombre perdió el control de la camioneta y chocó contra el surtidor de una estación de servicio en San Bernardo

El conductor habría estado alcoholizado al momento del accidente. Los playeros cortaron los suministros de combustible para que no se agravara la situación

Violento choque de una camioneta contra un surtidor de una estación de servicio de San Bernardo

Un conductor paraguayo protagonizó un impactante accidente en la madrugada de este sábado en San Bernardo, localidad balnearia del partido de La Costa. El chofer, acompañado por otros dos ocupantes en la camioneta, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el surtidor de una estación de servicio.

Desde el canal de noticias A24 informaron que el conductor manejaba borracho. Sin embargo, no indicaron el resultado exacto del test de alcoholemia.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cerca de las cuatro de la mañana, en la intersección de avenida Tucumán y Strobel. El conductor venía por la primera intersección cuando se desvió y terminó en la estación de servicio.

A pesar de la violencia del impacto, no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Todos los destrozos generados son en materiales, tanto la camioneta Ford Ranger roja que protagonizó el accidente, como el surtidor de la estación de servicio.

El personal de la estación, de inmediato, cortó el suministro de combustible. La intención fue evitar cualquier riesgo mayor relacionado con posibles incendios.

De acuerdo con medios locales, la colisión resultó en un importante despliegue de medidas de seguridad. Acudió al sitio personal de Bomberos voluntarios de San Bernardo, Defensa Civil, así como ambulancias del Municipio como personal de Protección Comunitaria y agentes de la Policía.

El trabajo de todos ellos estuvo enfocado en asegurar la zona, así como de cooperar con la limpieza de los escombros generados por el accidente.

El dueño de la estación de servicio discutió con el conductor de la camioneta

En la señal de A24 también mostraron una situación posterior al hecho. El dueño de la estación de servicio, al ser notificado por sus empleados de la situación, se dirigió al lugar y lo increpó al conductor.

En el video compartido se puede escuchar que le dice “te voy a matar”, mientras que otras personas presentes tratan de calmar la situación.

Otro accidente en una estación de servicio

Las llamas sorprendieron a quienes pasaban por una estación de servicio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, poco después de las 7.30 del pasado 22 de julio, cuando un automóvil junto a los surtidores se incendió de forma inesperada.

La situación generó preocupación debido a la velocidad de propagación del fuego, aunque no hubo reportes de personas heridas. El incidente motivó la intervención inmediata tanto del Comando Radioeléctrico como de la Policía local.

El automóvil afectado, un Volkswagen Passat, había quedado estacionado desde la noche anterior en el predio de la estación de servicio ubicada sobre calle Galarza, en el tramo comprendido entre Reibel y Dr. Scelzi.

Un Volkswagen Passat, que se encontraba en el lugar cerca de los surtidores, se prendió fuego cuando se intentaba retirar el gasoil que tenía por error (Video: Ahora)

En las imágenes captadas y difundidas se observa a un empleado mientras trabajaba al lado del auto y detectaba un pequeño chispazo. Tras la señal, se alejó rápidamente, logrando apartarse justo antes de que el vehículo quedara envuelto en llamas.

Según los datos aportados por la Policía al medio Ahora Entre Ríos, todo apunta a que el incendio se habría originado porque el coche contenía un tipo de combustible incorrecto.

El auto permanecía ubicado cerca de los surtidores, lo que aumentaba el potencial peligro. No obstante, los empleados de la estación actuaron con rapidez y lograron extinguir el fuego en cuestión de instantes, previniendo un daño mayor y cualquier consecuencia para las personas.

Desde la fuerza policial se informó que no resultaron personas lesionadas por el incidente. El Comando Radioeléctrico asistió en el sitio, coordinando acciones de control y seguridad durante el operativo.

