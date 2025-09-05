Sociedad

Empleadas del geriátrico clausurado en Córdoba contaron cómo vivían los ancianos: “Nunca los bañaban”

“Se cocinaba al mediodía y a la noche comían comida recalentada en pequeñas porciones”, reveló

Los ex empleados señalaron la falta de pago de salarios

Luego de que las autoridades municipales de Villa Carlos Paz clausuraran un geriátrico por denuncias de maltrato contra los adultos que residían allí, se conocieron los crudos relatos de ex empleadas del lugar, quienes señalaron a la dueña como la principal responsable de los hechos. En ese sentido, contaron que si los abuelos “se lastimaban, les ponían solo jabón blanco”, algunos incluso llegaron a estar “atados o dopados”. “Nunca se lo bañaba”, agregó otra persona.

El cierre tuvo lugar este miércoles, cuando los efectivos policiales junto a funcionarios locales realizaron un operativo y verificaron graves irregularidades sanitarias, además de la falta de habilitación para funcionar como geriátrico. En el inmueble se hallaron nueve adultos mayores y al menos dos de ellos presentaban lesiones visibles.

Uno de los testimonios contó que, cuando iniciaba su turno en la noche, los residentes estaban acostados, algunos “atados o dopados”. “Vi que los abuelos estaban golpeados, con olor a orina, no los bañaban, no tenían oxígeno. Si se lastimaban, les ponían solo jabón blanco”, añadió. A pesar de que solo trabajó un mes en el establecimiento debido a que no le querían pagar, fue suficiente para poder observar el maltrato que se ejercía.

“Vi cómo agarraban a los abuelos, los tiraban en la cama y los ataban de pies y manos con gasas o remeras”, sostuvo al respecto. En diálogo con el medio Carlos Paz Vivo, alertó: “Ella misma decía que tiene gente en la municipalidad, que por eso no le tocaban el lugar”. Ante estas declaraciones de la dueña, la mujer aseguró: “Yo me voy a encargar de que nunca más tenga un abuelo a su cargo. Porque esto va a pasar unas semanas, y ella va a volver a abrir el geriátrico”.

Las autoridades de la Municipalidad de Villa Carlos Paz ordenaron la clausura

Otra ex empleada narró a El Diario de Carlos Paz que en la residencia se vivía un infierno. “El lugar tenía tres habitaciones con tres camas cada una y había once abuelos en el lugar, así que dos dormían en el piso”, afirmó. Además, pasaban muchas horas sin agua debido a las ataduras.

“Nunca se los bañaba de cuerpo completo, solo se les pasaba un trapo húmedo. Se cocinaba solo al mediodía, y la comida de la noche era recalentada en porciones mínimas”, describió. Además, confesó que estaba sola en el turno y “tenía que darles la medicación que me indicaban, teníamos que cuidarlos, curarlos y les limpiaba las heridas con jabón blanco, que era lo único que había”.

Cada día que pasaba era más aberrante que el anterior. “Un día, veo a una de las abuelas con el ojo negro, le pregunté qué le había pasado y me dijo que le había pegado la dueña. Me comuniqué con la familia y la sacaron de ese lugar”, recordó. En otra ocasión se negó a colocar una sonda en el cuello de un residente porque no tenía formación profesional para hacerlo. “Era un infierno. Cuando llegaba a mi casa lloraba, no soportaba ver el maltrato y los golpes”, sostuvo.

Durante el operativo, la dueña del establecimiento intentó obstaculizar el proceso de clausura y trató de cubrir la faja oficial con una bandera, en un último intento de negar el funcionamiento como geriátrico inhabilitado. No obstante, el cierre fue consumado y la residencia quedó bajo custodia policial. La investigación se enmarcó en la denuncia formal por parte de familiares, ex empleadas y organismos municipales. En tanto, se analizan las responsabilidades y los delitos vinculados al maltrato y desatención de adultos mayores en un contexto de absoluta precariedad.

Detuvieron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

Futuros diseñadores irrumpieron en la moda urbana con una colección cápsula disruptiva

Fentanilo mortal: la ANMAT comenzó el monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la astronauta argentina Noel de Castro

Revelaron la trama detrás del crimen del joven baleado la semana pasada en Rosario: violencia de género y narcotráfico

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: "Soy un humilde granjero del cine"

EEUU impuso restricciones de visa a ciudadanos centroamericanos vinculados con el Partido Comunista chino

Escrito hace 500 años, vigente en la política de hoy: Maquiavelo enseña a alternar moral y astucia

La trascendencia, para principiantes: cómo es la vida más allá de lo cotidiano

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: "¿Qué va a hacer en mi trabajo?"

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: "Romina está con Mila"

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: "Fue un trauma"