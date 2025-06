Trágico choque en una ruta de Santa Fe: hay dos muertos y un herido de gravedad

El choque ocurrió en el cruce de la Autovía 19 con la Ruta Provincial 10 en la zona de Sa Pereira

Un trágico choque entre un auto y un camión terminó con dos personas fallecidas y una tercera con heridas de extrema gravedad, en un siniestro vial ocurrido la mañana de hoy sobre la Autovía 19, a la altura del kilómetro 50, en el empalme con la Ruta Provincial 10 de Santa Fe, cerca del acceso a la localidad santafesina de Sa Pereira.

El impacto se produjo poco antes de las 6.30, en medio de una densa niebla y temperaturas bajas, condiciones habituales para la época del año en la región.

El vehículo involucrado fue un Ford Focus que circulaba desde el sur, proveniente de la zona de Santa Clara de Buena Vista, y se dirigía hacia la autovía. En circunstancias que todavía se investigan, el conductor perdió el control al intentar incorporarse, cruzó el cantero central e impactó violentamente contra un camión Volkswagen con acoplado que estaba estacionado en el sector, según informaron medios locales.

Según informó el portal Aires de Santa Fe, el lugar fallecieron Jorge Daniel Simi, de 45 años, y Silvia Segovia, ambos residentes de Barrancas, quienes viajaban en el automóvil. La tercera ocupante, Carolina Jaquelina Luna, de 40 años, fue trasladada con vida al hospital local con pronóstico reservado, presentando múltiples fracturas y un severo traumatismo craneoencefálico.

El Ford Focus circulaba desde Santa Clara de Buena Vista hacia la autovía cuando perdió el control (Crédito: El Litoral)

El conductor del camión, Miguel, declaró al medio local AIRE que el vehículo había partido desde Córdoba con destino a Santa Fe. Contó que fue enviado a custodiar el camión en reemplazo de otro chofer y que estaba descansando cuando sintió el golpe desde la cabina. “El accidente fue cerca de las 6.30. Yo sentí el impacto y me bajé”, relató.

Al llegar al lugar del choque, Miguel se encontró con una imagen devastadora. Desde el interior del auto, una voz desesperada lo llamó. “La chica empezó a gritar que la ayudara, que la sacara de adentro. Todavía recuerdo la voz de la nena pidiendo ayuda. Quería que lo sacaran al padre, que estaba respirando”, recordó.

Según su testimonio, tras unos minutos logró detener una ambulancia que pasaba por la autovía: “Me le puse al frente para que parara, para que me viera porque no había iluminación”. Los médicos asistieron a la joven, quien logró salir caminando hacia la ambulancia.

El lugar del siniestro fue rápidamente intervenido por bomberos voluntarios de Sa Pereira y Pilar, personal policial de la Subcomisaría 2ª, ambulancias del SIES 107 y operarios del Corredor Vial, quienes coordinaron las tareas de rescate, atención médica y control del tránsito.

Los peritos trabajan para determinar la mecánica precisa del choque. Una de las hipótesis preliminares apunta a un error humano, posiblemente por distracción o somnolencia del conductor. “Por la forma en que cruzó el cantero central, el auto iba a una velocidad extrema. Puede ser que el conductor se haya quedado dormido”, señaló Miguel. También se analizará si el camión estaba debidamente señalizado y si su presencia en ese punto era adecuada.

Por disposición de la Fiscalía, se realizaron relevamientos fotográficos, levantamiento de rastros, toma de testimonios y controles de alcoholemia.

Mientras tanto, el tránsito fue habilitado parcialmente, y la Policía Vial recomendó circular con precaución por la zona, no solo por la presencia de los equipos de trabajo, sino también por el riesgo persistente que representa ese cruce.

Los tres ocupantes del automóvil eran oriundos de Barrancas. Simi trabajaba como empleado de la comuna local, y según las primeras informaciones, se dirigían juntos hacia la Autovía 19 en el momento del siniestro. Las circunstancias que derivaron en la tragedia continúan bajo análisis judicial.