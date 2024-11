Drama en Santa Fe: iba camino a parir en el hospital y su esposo y uno de sus hijos murieron en un choque frontal

Un hombre de 31 y uno de sus dos hijos murieron en un trágico choque frontal sobre la ruta nacional 33

Lo que ayer miércoles por la mañana había comenzado como un viaje a pura felicidad, debido al inminente nacimiento de una nueva integrante de la familia, terminó en un trágico desenlace sobre la ruta nacional 33, entre las ciudades santafecinas de Sancti Spiritu y Venado Tuerto. Mientras que una mujer viajaba en ambulancia al hospital venadense para dar a luz a su bebé, su marido y sus dos hijos, que viajaban en auto unos kilómetros detrás, chocaron de frente contra un camión y tanto el conductor como uno de los niños fallecieron.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el accidente fatal ocurrió cerca de las 7.30, a la altura del kilómetro 618,5 de la RN 33, en cercanías a la localidad de Sancti Spíritu.

Al recibir la notificación del hecho por parte del personal de guardia de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Venado Tuerto, agentes de la Subcomisaría 12a de San Eduardo se dirigieron al lugar y constataron lo sucedido: el Fiat Regatta en el que viajaban un padre y sus dos hijos había chocado de frente con un camión con acoplado marca Mercedes Benz.

Producto de la colisión, en la escena del hecho murió José Luis Bazán, de 31 años, el conductor del auto particular. Por su parte, sus dos hijos, Luis, de 9 y José, de 12, fueron trasladados de urgencia al Hospital Nodal de Venado Tuerto. Debido a la gravedad de las heridas, el menor de ellos falleció camino al centro de salud, mientras que su hermano, hasta este jueves a la mañana, continuaba en grave estado y permanecía internado en terapia intensiva.

La traza de la RN 33 estuvo cortada por completo durante casi 5 horas

En declaraciones radiales, Federico Miranda, bombero voluntario de Venado Tuerto, describió la desgarradora escena que tanto él como sus compañeros encontraron al arribar al lugar del hecho. “El conductor del auto, un hombre mayor de edad, falleció en el lugar. Sus dos hijos menores fueron trasladados de urgencia al hospital, pero lamentablemente uno de ellos perdió la vida en el camino. El otro menor está en estado gravísimo, con múltiples fracturas y traumatismos de cráneo y tórax”, precisó en diálogo con Radio Jota FM 98.3.

“El motor y el tren delantero terminaron incrustados en el camión, mientras que el resto del vehículo quedó esparcido sobre la ruta”, completó Miranda.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hospital municipal de Sancti Spiritu, donde serán sometidos a las autopsias correspondientes. En tanto que el camionero, de 61 años, resultó ileso.

Peritos de la Policía de Investigaciones, del Departamento de Criminalística de la Unidad Regional 3, realizaron las pericias de rigor en el lugar del choque y determinaron que al momento del siniestro llovía copiosamente. En ese contexto, el automóvil marca Fiat, que viajaba en dirección a Venado Tuerto, habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso, la cual no logró completar e impactó de frente contra el camión Mercedes Benz, que circulaba por la mano contraria.

La ruta permaneció cerrada al tránsito durante casi cinco horas, lo que generó largas filas de vehículos, y su traza fue liberada de forma parcial recién a las 12.30.

Este hecho causó aún más conmoción cuando se supo, a partir de la información consignada por el portal Venado 24, que la esposa del conductor del auto marca Fiat viajaba unos kilómetros por delante del resto de su familia, a bordo de una ambulancia que la trasladaba al hospital de Venado Tuerto para dar a luz a su tercera hija. El parto de la pequeña no sufrió complicaciones.

En el lugar donde ocurrió el fatal accidente trabajó personal de Gendarmería Nacional, Policía Vial de Santa Fe, Comisaría 2a de Venado Tuerto y la Subcomisaría 12a de San Eduardo. La investigación, en tanto, quedó en manos de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, cuyo titular, el fiscal Iván Raposo, dispuso que el camionero permanezca en libertad hasta tanto no tenga los resultados finales de las pericias que ordenó en la escena y los dos vehículos involucrados.

Reclamo por el estado de las rutas nacionales

Al enterarse del trágico siniestro registrado sobre la ruta nacional 33, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, eligió su cuenta de la red social X para reforzar su reclamo por el preocupante estado de las rutas nacionales que, según advirtió, “se están convirtiendo en un cementerio”.

“Las rutas nacionales se están convirtiendo en un cementerio. La situación por la falta de reparación está generando una cantidad de siniestros irremediables en los últimos días. Por Santa Fe atraviesan 2.685 km. de rutas nacionales”, reza el primer mensaje del hilo publicado anoche por el ministro Enrico.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe, cuestionó al gobierno de Javier Milei por la falta de financiamiento a la obra pública en el país.

En esa línea, y con imágenes de baches y otros accidentes ocurridos sobre la RN 33, señaló que “desde hace largo tiempo y de manera insistente, venimos solicitando al Gobierno del Presidente Javier Milei la reparación de las principales rutas nacionales porque están en muy mal estado”.

“El 4/7/2024 se firmó un Convenio entre Nación y Provincia, por el cual Santa Fe tomaba a su cargo los costos de la terminación de obras paralizadas; y Nación iniciaba la reparación de los tramos en estado peligroso, que fue expresamente planteado por el gobernador Maxi Pullaro. Hoy, a 5 meses de ese compromiso, las reparaciones no comenzaron y la situación en las rutas siguió agravándose. Durante los últimos 12 días, en distintos accidentes murieron 6 personas”, lamentó el funcionario provincial.

Por último, Enrico cuestionó la falta de financiación a la obra pública en el país, una de las principales políticas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei. “La lógica del Gobierno Nacional en cuanto a paralizar la obra pública no puede aplicarse a la infraestructura vial, porque si las rutas no son mantenidas, comienza un deterioro progresivo que hace crecer la peligrosidad, aumenta la inseguridad vial, y se multiplica la cantidad de accidentes”, alertó.

Y concluyó: “Los santafesinos venimos desde hace años aportando con impuestos y retenciones gran parte de la renta pública nacional, pero esos recursos no vuelven en obras, y no solo no hay obras de magnitud, sino tampoco cuestiones elementales, como corte de pasto, bacheo y señalización”.