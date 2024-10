“Cómo llegué hasta aquí” con Damián Amato: su camino en la industria de la música y qué debe tener un artista para contratarlo

Damián Amato atravesaba una situación personal delicada cuando Afo Verde lo llamó para ofrecerle su puesto, el de presidente de Sony Music. La respuesta fue ambigua: el interés por el ascenso combatía contra una coyuntura compleja en su seno íntimo. La mamá de sus hijos cursaba una enfermedad severa y debía someterse a una serie de tratamientos invasivos. Él debía ocuparse de sus hijos y no disponía de suficiente tiempo ni predisposición para abocarse a sus tareas laborales. “Ahí fue donde Afo me dijo ‘yo te espero y te cubro porque necesito que seas vos’”, cuenta. La historia terminó con la muerte de la mujer y con él haciéndose acompañando el drama y el duelo junto a sus hijos. “Me tocó llevarla solo. Ser papá y mamá. Con una ayuda enorme de mi familia y de la familia de la mamá. Y también el trabajo me ayudó. Fue un salvavidas al que me aferré para no pensar en todo lo que me había pasado y en todo lo que en todo lo que iba a tener que resolver”, relata.

Las piezas se fueron acomodando. “Tuve la suerte de encontrar también una mujer que amó a mis hijos como si fueran propios. Hoy construimos una familia hermosa en la cual yo también tengo una hija del corazón que es hija de ella y juntos construimos algo increíble”, contó. Ya había llegado hasta ahí: a la presidencia de Sony Music, una afamada compañía discográfica, donde trabaja desde hace más de dos décadas.

Había empezado en la industria a los 21 años, en 1993, cuando ingresó a trabajar en EMI Records gracias a un compañero de la facultad que lo recomendó para una entrevista. “En EMI pasé unos muy buenos dos años, hasta que después me contactan de Polygram, que hoy es Universal. Después de cuatro años, por diferentes razones me fui y entré a Editorial Atlántida como jefe de negocios para Gente y Para Ti, pero siempre seguí ligado a la música”, narró. Trabajó en Chile durante la fusión de Sony BMG y volvió a la Argentina en 2007.

"Para mí era un sueño firmar a Charly García. Yo tenía la suerte de haber firmado antes a Palito Ortega, que es otro ídolo gigante. Y a través de Palito llegamos a Charly", relata (Candela Teicheira)

De niño soñaba con trabajar en algo relacionado al marketing. La música era algo relativo a sus gustos personales: le gustaba el punk, escuchaba Sex Pistols y The Clash. La mezcla de su ocio con su oficio le fueron dando los años. Pero siempre supo qué era lo primordial. Desde que pidió tiempo y espacio para asumir la presidencia de Sony hasta cuando responde qué es el éxito: “Yo siempre prioricé estar bien en mi vida personal, por encima de lo profesional. Entonces, siento que si te va bien en la vida personal es mucho más fácil que te vaya bien en la vida profesional y creo que eso lo logré y para mí eso era el éxito. Siento que el éxito más grande de mi vida fue ser papá y siento que es la sensación más linda que un ser humano puede tener”.

“Del éxito no se aprende, se aprende del fracaso -agrega-. Se aprende cuando te equivocas y uno tiene la capacidad para reconocer el error, sabés que no lo podés cometer de nuevo. El éxito está un día y al otro día no. No se puede vivir pensando todo el tiempo en que siempre vas a estar ahí arriba. Porque es demasiada la presión. Y no te digo que no la siento, que no me exijo, que no busco que mi compañía sea la líder de mercado todo el tiempo. Eso siempre lo hacemos. Pero siento que no se puede vivir así. Tenés que aceptar que el éxito te toca cuando te toca y si no te toca, tenés que trabajar para que te toque”.

"Hay una realidad, algunos comunican y otros transmiten. Y cuando un artista transmite… Lo que su canción es, te perfora el cuerpo y te pone la piel de gallina y los pelitos parados. Esa es la diferencia", cuenta Amato (Candela Teicheira)

De sus logros profesionales tiene apellidos insignia de la música argentina. “Siempre quise tener como compañía y no por mí, si no por la visión de la compañía tener a los artistas más prestigiosos en nuestra casa. Nosotros la llamamos la Casa de los artistas. Para mí era un sueño firmar a Charly García. Yo tenía la suerte de haber firmado antes a Palito Ortega, que es otro ídolo gigante. Y a través de Palito llegamos a Charly, a su gente, a Mecha, a Tato y bueno finalmente lo logramos. Lo mismo pasó cuando trabajamos con la familia Spinetta para comprar muchos de los masters. Estamos hablando de los próceres de la música argentina y hoy también me toca trabajar con la familia de Gustavo Cerati”.

Trabajó con Cantora de Mercedes Sosa, con La lógica del Escorpión, el último y reciente disco de Charly García, con Soda Stéreo, con Los Fabulosos Cadillacs, con David Lebón, con Fito Páez. Apostó a Abel Pintos, a Lali Espósito, Tini, Miranda, Soledad. Colaboró con artistas de la nueva generación como Trueno, Nicki, Emilia, FMK, Polima, MYA, Luck Ra, Lil Cake. Interpreta que la música urbana llegó para quedarse y reconoce cómo descubre el potencial de los artistas: “Yo siempre digo que hay gente que canta bien, hay muchísima gente que toca la guitarra bien. Pero hay una realidad, algunos comunican y otros transmiten. Y cuando un artista transmite… Lo que su canción es, te perfora el cuerpo y te pone la piel de gallina y los pelitos parados. Esa es la diferencia. Cuando ves un artista así, vamos a buscarlo. Tenemos que trabajar con este artista. Ese artista que queremos. El día que pierda esa sensación, es el día que me tengo que retirar”. Lleva treinta años en la industria, más de veinte en Sony y aún sigue percibiendo esa sensación.