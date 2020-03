El ex director de la Biblioteca Nacional Alberto Manguel era compañero de secundario de Enrique, el hijo de Marta. El aspirante a escritor y lector consumado y la novelista exitosa entablaron una amistad. Compartían lecturas, conversaban sobre literatura y ella solía contarle sobre alguno de sus varios affaires amorosos. Durante casi cuatro años ella lo invitó a comer, cada domingo, con su familia. Uno de esos almuerzos ocurrió unos días después de la salida de La señora Ordoñez, tal vez la novela más exitosa de Marta gracias a su posterior adaptación como telenovela. En la perturbadora tapa había una cabeza de muñeca. Dejemos a Manguel terminar la historia: “Le dije que me gustaba mucho la tapa y me puse a buscar el nombre del maquetista. Era un tal Hans Linke y, muy ingenuamente, delante de toda su familia, dije: ‘¡Ah, miren!: Linke es un apellido curioso. En alemán quiere decir izquierdo.’ Ahora bien, existía toda una historia sobre el amorío que ella había tenido con un tal Héctor Izquierdo, que trabajaba como maquetista para la editorial. Evidentemente se trataba de la misma persona… Alrededor de la mesa, todo el mundo bajó la cabeza y Marta me miró, me tomó de la mano y me dijo: 'Querido, no sabés la idiotez que has hecho.’