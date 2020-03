“Se les preguntará qué hicieron y dónde estuvieron desde que llegaron al país”, detalló sobre el protocolo que se aplicará sobre los pasajeros que estuvieron en ese vuelo. “Hay algo importante para transmitir: nosotros vamos a hacer el seguimiento de todos los contactos, pero es importante transmitirle a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia. Con lo cual no es una cadena infinita” , enfatizó intentando generar tranquilidad.