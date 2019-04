"Por el momento no volvería a la Argentina. Es un conflicto constante ese. Con algunos amigos latinos charlamos sobre eso seguido, tengo 34 años y estoy empezando de nuevo en una ciudad nueva. Volver a Argentina ahora sería volver al momento en que me fui, en lo laboral al menos; y creo que al momento de volver me gustaría hacerlo con algo armado. Me gustaría volver, sí. Pero no sabría ponerle una fecha, solo sé que no es ahora", cuenta.