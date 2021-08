Los 6 jóvenes artistas de origen latino que están conquistando Hollywood

En el ultimo año hemos visto una explosión de jóvenes promesas que por la calidad de su actuación han estado en las portadas de los medios más respetados como Hollywood Reporter, la revista Time, Variety y Rolling Stones, entre otras. Ellos representan una nueva ola de artistas que tiene en común sus raíces latinas.

A pesar que hay latinos con una vasta trayectoria en la pantalla grande, no muchos han logrado perpetuarse a la hora de las nominaciones. En otros tiempos, para los latinos tener la apreciación de otros en el cine y la televisión era casi una misión imposible. Pero eso parece estar cambiando. Actualmente la juventud de origen latino está rompiendo estereotipos, dándole cabida a sus raíces en las grandes producciones.

Las carreras de algunos apenas empiezan a despuntar; otros ya han recorrido un largo camino y hoy en día están en la mira de directores destacados como Steven Spielberg o productores como Michael Bay, y muchos otros que los quieren en sus próximos proyectos.

Veamos cuál es la lista de los más destacados.

Anthony Ramos

Anthony Ramos

Este codiciado actor, cantante y compositor nacido en New York hace 30 años, pero de ascendencia puertorriqueña, ha arrasado las grandes pantallas en proyectos como “A Star is Born”, en el rol de Ramón, en musicales importantes de Broadway como “Hamilton”, donde interpretó el doble papel de John Laurens y Philip Hamilton. Su éxito empezó a fortalecerse este año cuando recibió una nominación al Premio Primetime Emmy, por su papel en el especial de Broadway “Hamilton” emitido por Disney+.

Su momento cumbre como actor se lo debe a Usnavi de “In the Heights”, de Warner Bros, en donde interpretó a un personaje que estaba muy arraigado a sus raíces latinas: un joven que tiene un sueño por cumplir de vivir en República Dominicana. Este proyecto significó un giro importante en su carrera, ya que lo posicionó en los periódicos y medios, hecho que lo llevó a ser protagonista de la próxima entrega de la franquicia cinematográfica “Transformers: Rise of the Beasts”. El estreno de la película está previsto para 2022.

Leslie Grace

Leslie Grace (Getty Images)

La lista de los latinos exitosos en proyectos ambiciosos de Hollywood es larga, pero esta cantante, compositora y actriz estadounidense, también de padres latinos de República Dominicana, se ha posicionado como una de las artistas más populares del momento.

Esta joven, de 26 años, cobró su pase a la fama cuando en 2011 el pianista y reconocido productor discográfico Sergio George (también de ascendencia latina), la descubrió cuando ella tenía 16 años y la incentivó a que lanzara sus tres primeros sencillos que se convirtieron en un éxito rotundo.

Su trabajo como cantante ha dado frutos al recibir tres nominaciones a los premios Grammy Latinos. Aunque Leslie posee una voz muy privilegiada, parecía que su carrera se demoraba en despegar mucho más de lo que ella deseaba. Y fue en el cine que pudo tocar el cielo al ser parte del musical “In the Heights”, donde compartió plató con Anthony Ramos. En la producción se destacó en su interpretación como Nina Rosario.

“In the Heights” (2021) está basada en el musical de Lin-Manuel Miranda, ganador de un Premio Tony. Recientemente se anunció que Leslie representará a Barbara Gordon en la próxima película de Batgirl en HBO Max, ambientada en el Universo Extendido de DC.

Rachel Zegler

Rachel Zegler

Esta actriz, cantante y youtuber estadounidense de origen latino también se ha ganado su lugar entre los elegidos del mundo hollywoodense. Esta chica nacida en Nueva Jersey hace 20 años, de madre colombiana y padre polaco, comienza a escribir su historia de éxito en 2018.

Hace cuatro años el director Steven Spielberg difundió en su Twitter una convocatoria para hacer casting para el remake cinematográfico de West Side Story. Rachel, que en ese entonces tenía 16 años, respondió a los tuits de la convocatoria de casting con vídeos de ella misma cantando “Tonight” y “I Feel Pretty”. Fue una afortunada al ser la elegida entre más de 30.000 aspirantes para el papel de María Vásquez.

La adaptación dirigida por Spielberg, cuyo estreno en cines está previsto para el 10 de diciembre de 2021, muestra que el gran director también está apostando al talento latino para sus producciones.

En el canal de YouTube de Rachel se pueden encontrar videos de covers, donde se puede confirmar el brillante talento que la ha catapultado al éxito. Allí canta Shallow de Lady Gaga (”A Star Is Born”), logrando más de 11 millones de visitas en sus redes.

El 2021definitivamente ha sido el año de Rachel: en febrero de este año firmó para ser parte de la película “Shazam! Furia de los Dioses”, a estrenarse en 2023. Medios como Variety (Angelique Jackson) aseguran que Zegler “jugará un misterioso papel clave” y que es “la segunda colombiana-estadounidense en ser elegida para un proyecto de superhéroes de DC”. En junio se confirmó que interpretará a Blancanieves en una adaptación de acción real de la película animada de Disney.

Danny Ramírez

Danny Ramírez

Este actor estadounidense le debe a sus raíces latinas a Colombia y a México, puesto que sus padres son oriundos de esos países. Trabajadores incasables, la perseverancia heredada se hace notar en las grandes pantallas de USA.

Danny (25 años) ha logrado trabajar de manera continua en producciones reconocidas como “The Gifted”, en el rol de Wes. Pero su consolidación timó forma cuando debutó en forma continúa en Showtime, luciéndose en “The Affair”, “Blindspot” (NBC), “Rapid Eye Movement”. También participó como Mario Martínez en la serie de televisión “On My Block”. Este chico es tan versátil que mientras realizaba sus interpretaciones en producciones televisivas y cinematográficas, de manera simultánea asistía a la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Ahora, está próximo para robarse las miradas de miles de espectadores en la próxima secuela de la película “Top Gun” junto a Tom Cruise.

Danny también participó en algunas producciones independientes y en el Festival de Cine de Sundance en “Assassination Nation”, de Sam Levinson. Luego, asumió el papel de Chip en el remake musical de “Valley Girl” de Metro-Goldwyn-Mayer.

Su larga lista de éxitos académicos y actorales es difícil de resumir, pero en noviembre de 2018 Ramírez fue merecedor del Tercer Premio Anual Stonestreet Granite de la Universidad de Nueva York, que anteriormente fue otorgado a Miles Teller y Rachel Brosnahan.

En 2021 el actor interpretó a Joaquín Torres en la serie de Disney+, “El halcón y el soldado de invierno”, ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y, antes de cerrar este año, participará en la película “Root Letter”, basada en un videojuego japonés.

Isabela Merced

Isabela Merced

La actriz de 20 años, mejor conocida por interpretar a CJ Martin en la serie de televisión de Nickelodeon “100 Things to Do Before High School” (2014-2016), continuó su carrera prestándole la voz a Kate en el spin-off de la serie animada de Nickelodeon “Dora and Friends: Into the City!” (2014-2019).

Sin límites, sigue cosechando una larga trayectoria a su corta edad, al interpretar a Izabella en “Transformers: El último caballero” (2017); Lizzy en “Familia al instante” (2018), e Isabel en “Sicario: Day of the Soldado” (2018).

De padre oriundo de Indiana y de madre del Perú, quién le infundió mucho amor por sus raíces latinas, Isabela se considera más peruana que estadounidense.

Anya Josephine Marie Taylor-Joy

Anya Josephine Marie Taylor-Joy

Conocida como Anya Taylor-Joy, la joven estadounidense-británica-argentina encantó al público al demostrar su habilidad para camuflar acentos en inglés y español.

Con tan solo 25 años ya ha recibido varios reconocimientos como un Critics’ Choice Award, un Golden Globe Award y un Screen Actors Guild Award. Lo que muy pocos han logrado rápidamente en su trayectoria.

Su origen latino era una incógnita para muchos: nació en Miami, pero fue criada entre Buenos Aires y Londres, por ello tiene esa capacidad de desenvolverse con cualquiera de esos acentos.

Sus padres Jennifer Marina Joy y Dennis Taylor estaban en Miami cuando la niña nació en 1996. Poro tiempo después se mudaron a la Argentina, ya que su padre es un banquero de origen argentino y escocés, que luego fue director de una empresa de alquiler de aviones privados. Por un tema de trabajo y negocios, en 2002 dejaron y se mudaron a Londres. Pero Anya conservó su “parte argentina” intacta.

Su papel debut fue como Beth Harmon en “Gambito de Dama” (2020), con el que ganó Globo de Oro a la Mejor Actriz - Miniserie o Película para Televisión y el Premio SAG a la Interpretación Sobresaliente de una Actor en una Miniserie o Película para Televisión.

Pero “Gambito de Dama” no ha sido su única participación televisiva. Anteriormente tuvo pequeños papeles, pero luego fue acrecentando su lista de éxitos en el cine como Thomasin (papel principal) en “La Bruja” (2015), rol por el que fue merecedora de un premio Gotham y un premio Empire.

Para la crítica, los elogios le quedaban cortos al interpretar a Emma Woodhouse en la adaptación de Jane Austen Emma (2020).

Taylor-Joy es una actriz muy versátil, capaz de desenvolverse en cualquier género, ya que ha transitado tanto en el terror como en la comedia negra, en producciones como “Split” y “Thoroughbreds” (ambas de 2017). Y para resaltar más su lista de éxitos, vale recordar que en ese mismo año obtuvo una nominación al premio BAFTA Rising Star.

Su desempeño actoral ha generado una sensación en la audiencia latina y estadounidense. La revista Time la incluyó en una elogiada lista Time 100 Next de 2021, como una de las celebridades más influyentes del año.

SEGUIR LEYENDO: