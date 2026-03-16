Cómo funciona el innovador sensor desarrollado por el MIT que podría diagnosticar neumonía a partir del aliento

Aditya Garg, investigador postdoctoral del MIT, y Seleem Badawy, doctorando en Ingeniería Mecánica. El sensor portátil PlasmoSniff del MIT detecta neumonía en minutos mediante el análisis del aliento humano (Photo: Tony Pulsone/ Massachusetts Institute of Technology)

Un equipo de ingenieros y científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló un sensor portátil capaz de diagnosticar neumonía en pocos minutos mediante el análisis del aliento. La tecnología podría transformar la atención médica al facilitar la detección temprana de enfermedades respiratorias en hospitales, centros de salud e incluso en el hogar. La investigación fue publicada en la revista Nano Letters.

El dispositivo, denominado PlasmoSniff, utiliza una prueba de aliento rápida y no invasiva. El paciente inhala nanopartículas especialmente diseñadas que reaccionan solo si entran en contacto con enzimas presentes en infecciones pulmonares como la neumonía.

Cuando esto ocurre, las partículas liberan moléculas detectables que funcionan como marcadores de la enfermedad. Estas sustancias se expulsan con la respiración y el sensor puede identificarlas casi de inmediato, lo que permite confirmar la presencia de la infección en pocos minutos.

Este mecanismo permite obtener un diagnóstico ágil sin necesidad de radiografías ni análisis de laboratorio complejos.

(La innovadora tecnología de PlasmoSniff utiliza nanopartículas que reaccionan a enzimas de infecciones pulmonares y liberan biomarcadores detectables en la respiración (Créditos: Tony Pulsone/ Massachusetts Institute of Technology)

Actualmente, el diagnóstico de neumonía suele requerir estudios de imagen o pruebas que implican demoras y equipos costosos. Según los investigadores del MIT, esta tecnología busca superar esas limitaciones con un método portátil, rápido y accesible que pueda utilizarse tanto en centros médicos como en el domicilio del paciente.

Cómo funciona el sensor portátil

El sistema utiliza nanopartículas que transportan biomarcadores sintéticos, fragmentos químicos diseñados para liberarse solo al interactuar con enzimas vinculadas a la infección pulmonar.

Cuando el paciente inhala estas partículas, si no existe enfermedad, permanecen intactas y se eliminan del organismo. En cambio, si hay neumonía, las enzimas presentes en los pulmones liberan los biomarcadores, que luego son expulsados con la respiración y detectados por el sensor.

Este enfoque evita el uso de instrumentación compleja —como la espectrometría de masas— y permite realizar el diagnóstico directamente en el lugar de atención. Según explicó Aditya Garg, primer autor del estudio, todo el proceso puede completarse en aproximadamente diez minutos.

La tecnología detrás del dispositivo

El sensor combina plasmones y espectroscopía Raman, dos técnicas utilizadas para detectar señales químicas extremadamente pequeñas.

El nuevo dispositivo permite confirmar la presencia de neumonía sin radiografías ni análisis de laboratorio, facilitando un diagnóstico ágil y portátil (Créditos: Tony Pulsone/ Massachusetts Institute of Technology)

El diseño incluye una película de oro y nanopartículas recubiertas de sílice poroso que generan una diminuta cavidad de aproximadamente cinco nanómetros. En ese espacio, los biomarcadores se adhieren a moléculas de agua presentes en el aliento, lo que amplifica la señal óptica que emiten.

Esta especie de “trampa química” permite distinguir los biomarcadores entre los numerosos compuestos que forman parte del aire exhalado.

La profesora Loza Tadesse, integrante del equipo, explicó que el sistema identifica estas moléculas comparando su patrón Raman con huellas vibracionales conocidas, lo que permite detectar concentraciones extremadamente bajas sin recurrir a equipos voluminosos.

Pruebas experimentales y próximos pasos

Hasta ahora, la tecnología fue probada principalmente en modelos animales. Los investigadores simularon la neumonía en fluidos pulmonares y utilizaron el sensor para identificar biomarcadores específicos a concentraciones tan bajas como 10 partes por mil millones.

Los resultados demostraron una alta sensibilidad y rapidez en la detección.

Una persona usa el dispositivo biomédico portátil PlasmoSniff para exhalar y capturar biomarcadores, con partículas luminosas representando el análisis en curso en un entorno clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso será desarrollar una versión adaptada para humanos. El equipo del MIT trabaja en un sistema basado en una mascarilla conectada a un espectrómetro portátil.

La idea es que el paciente inhale las nanopartículas y, tras unos minutos de respiración normal, el dispositivo detecte los biomarcadores liberados en el aliento, permitiendo un diagnóstico prácticamente en tiempo real.

Posibles aplicaciones futuras

Los investigadores destacan que la plataforma tecnológica podría adaptarse para detectar otros biomarcadores asociados con enfermedades pulmonares o incluso compuestos presentes en el ambiente.

Si la molécula objetivo puede formar enlaces de hidrógeno con el agua, el sistema puede reconocerla a partir de su firma vibracional, lo que abre la puerta a aplicaciones en vigilancia sanitaria y monitoreo ambiental.

Según el MIT, esta innovación podría cambiar la forma en que se controlan la salud pulmonar y la exposición a contaminantes, al ofrecer una herramienta portátil capaz de detectar sustancias en concentraciones muy bajas.

De confirmarse su eficacia en humanos, PlasmoSniff podría convertirse en un instrumento versátil para el diagnóstico rápido de enfermedades respiratorias y para el monitoreo ambiental en tiempo rea