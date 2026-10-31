Cómo distinguir las picaduras de insectos y cuándo se debe buscar atención médica

Diversos animales como mosquitos, pulgas, chinches, garrapatas y arañas provocan marcas rojas en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una marca roja en la piel puede responder a la picadura de un mosquito, una pulga, una chinche, una garrapata o una araña. Sin embargo, la forma de la lesión y los síntomas generales permiten reconocer cuándo una picadura puede requerir atención médica inmediata. El enrojecimiento, el picor y una inflamación limitada suelen ser reacciones locales, pero los problemas para respirar, los mareos o la hinchazón en labios y garganta son señales de alarma.

El Hospital Clinic Barcelona advierte que no siempre se puede identificar al animal responsable solo a partir de la lesión. Aun así, el patrón de las marcas, la zona del cuerpo donde aparecen y su evolución pueden orientar. La prioridad es observar cómo responde el organismo y consultar sin demora si los síntomas trascienden el área afectada.

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Mosquitos: una roncha aislada con picor suele ser la reacción más habitual

Las picaduras de mosquitos producen ronchas aisladas con picazón que pueden derivar en infecciones por el rascado de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de mosquitos suelen dejar una pequeña elevación rojiza que causa picazón. Aparecen de forma dispersa, con frecuencia en brazos, piernas, cuello u otras zonas expuestas. En la mayoría de los casos, disminuyen y curan solas en pocos días.

Para aliviar la molestia, se recomienda lavar el área con agua y jabón, aplicar frío local y evitar rascarse. También pueden utilizarse lociones de calamina, cremas antihistamínicas o corticoides tópicos, con el asesoramiento correspondiente.

Según Mayo Clinic, algunos mosquitos pueden transmitir virus o parásitos. Fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores corporales, erupciones o signos de infección en la piel justifican una consulta médica. El rascado puede abrir la puerta a una infección bacteriana, por lo que conviene mantener las uñas cortas y proteger la lesión.

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Pulgas: las lesiones se agrupan y suelen concentrarse en tobillos y piernas

Las marcas provocadas por pulgas se presentan en grupos o líneas sobre los tobillos y las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de pulgas suelen ser pequeños puntos rojos con un halo alrededor del centro. Es común que aparezcan en grupos de tres o cuatro o en una línea, y que se localicen en tobillos, pies y piernas, aunque pueden afectar otras partes del cuerpo.

Especialistas consultados por Prevention señalan que el picor suele ser intenso y que las marcas pueden confundirse con las de los mosquitos. Una diferencia posible es el contexto: las pulgas pueden picar dentro de una vivienda o debajo de la ropa, sobre todo si hay mascotas con infestación o ambientes donde el insecto puede desarrollarse.

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El cuidado inicial consiste en limpiar la zona, no rascarse y usar crema con hidrocortisona si la picazón es intensa. La presencia de fiebre, escalofríos, dolores corporales o una erupción extensa requiere atención médica. Para cortar el ciclo de infestación, las mascotas deben recibir tratamiento indicado por un veterinario y conviene aspirar alfombras, tapizados y sectores donde duermen los animales.

Chinches: las marcas pueden aparecer en línea después de dormir

Las chinches se ocultan en colchones o grietas y dejan lesiones inflamadas en el cuello y los brazos durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chinches son insectos que se esconden en colchones, somieres, cabeceras, muebles, ropa de cama, equipajes y grietas cercanas a donde duerme una persona. Salen principalmente de noche y dejan lesiones inflamadas que pueden tener un centro más oscuro.

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Las picaduras suelen ubicarse en cara, cuello, brazos y manos, y pueden estar alineadas o agrupadas. Algunas personas apenas reaccionan, mientras que otras presentan picor intenso, ampollas o urticaria. Mayo Clinic indica que estos insectos no son conocidos por transmitir enfermedades, aunque las reacciones cutáneas relevantes deben ser evaluadas.

Las chinches no son una señal de falta de higiene: necesitan un huésped y sitios donde esconderse. Si hay sospecha de infestación, es conveniente revisar las costuras del colchón y los muebles cercanos, y recurrir a control profesional de plagas.

Abejas y avispas: el dolor inmediato puede acompañarse de una reacción alérgica

Las picaduras de abejas y avispas provocan ardor inmediato, una roncha y una inflamación local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de abejas y avispas suelen generar ardor o dolor inmediato, una roncha y una inflamación local. En algunas personas, la hinchazón aumenta durante el primer o segundo día y puede durar hasta una semana. Esa reacción localizada no confirma, por sí misma, una alergia.

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El riesgo aparece cuando la respuesta se extiende a otras zonas del cuerpo. La hinchazón de la lengua o la garganta, la opresión en el pecho, las dificultades para respirar o tragar, los mareos y la pérdida de conciencia son compatibles con una anafilaxia. En esos casos debe buscarse asistencia de urgencia.

También es recomendable consultar ante múltiples picaduras, en especial si afectan a niños, adultos mayores o personas con problemas cardíacos o respiratorios. Para prevenirlas, se aconseja cubrir bebidas y alimentos al aire libre, usar calzado cerrado y alejarse lentamente si hay insectos cerca.

Garrapatas: retirarlas con pinza y vigilar los síntomas posteriores

Las garrapatas se adhieren a la piel y pueden transmitir infecciones como la enfermedad de Lyme, la anaplasmosis o la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las garrapatas se adhieren a la piel y pueden transmitir infecciones como enfermedad de Lyme, anaplasmosis o fiebre maculosa de las Montañas Rocosas. El riesgo depende de la especie y del tiempo de adherencia. En general, la transmisión de Lyme requiere que la garrapata permanezca fijada al menos 36 horas, aunque otras infecciones pueden transmitirse antes.

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Para retirarla, hay que usar una pinza de punta fina, sujetarla lo más cerca posible de la piel y tirar de manera constante. No deben emplearse vaselina, esmalte de uñas ni calor. Luego es necesario lavar el área y las manos con agua y jabón o alcohol.

Fiebre, rigidez de cuello, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza o una erupción con forma de diana requieren evaluación médica. Una fotografía de la garrapata puede aportar información útil durante la consulta.

Arañas: una herida que crece o provoca dolor intenso exige evaluación

Las picaduras de araña con centro violáceo o acompañadas de calambres abdominales demandan una consulta médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las picaduras de arañas causan una lesión local similar a la de otros insectos: enrojecimiento, hinchazón, dolor o picazón. Muchas marcas atribuidas a arañas pueden tener otra causa, como una infección de la piel.

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Algunas especies pueden producir cuadros de mayor gravedad. El dolor que aumenta, los calambres abdominales, las náuseas, el sudor, los temblores o una lesión con un centro pálido, azulado o violáceo son signos que requieren consulta. También deben vigilarse las líneas rojas, la secreción y el crecimiento de la herida.

La prevención incluye revisar ropa, calzado, guantes y cajas almacenadas antes de utilizarlos, además de usar protección al mover leña o limpiar garajes, sótanos y otros espacios cerrados.