Pagofagia: por qué el hábito de comer hielo puede ser una señal de alerta

La pagofagia es la compulsión por masticar hielo y puede alertar sobre una deficiencia de hierro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Masticar el hielo que queda en el vaso parece un gesto automático, casi inocente. Pero cuando ese impulso se repite todos los días y se vuelve difícil de resistir, puede estar diciendo algo sobre el estado del organismo.

La pagofagia (el impulso recurrente de masticar hielo) puede ser una señal de alerta que los médicos vinculan con la falta de hierro en el cuerpo. Aunque muchos pacientes la identifican como una costumbre inofensiva o una simple preferencia por las bebidas frías, la evidencia clínica indica que este hábito puede anticipar una anemia ferropénica, un tipo de anemia causada por niveles insuficientes de hierro en la sangre, antes de que aparezcan otros síntomas físicos.

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Según la institución estadounidense Mayo Clinic, la pagofagia integra el espectro de la pica: un trastorno caracterizado por el deseo persistente de consumir sustancias sin valor nutricional, como tierra, papel o hielo.

La consulta médica resulta indispensable cuando ese deseo se vuelve cotidiano e irresistible, porque el paso siguiente es evaluar mediante análisis de sangre los niveles de hemoglobina (la proteína que transporta oxígeno dentro de los glóbulos rojos) y de ferritina (la proteína que almacena hierro en el cuerpo).

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Un síntoma que suele pasar desapercibido

Mayo Clinic indicó que la pagofagia integra la pica, un trastorno que implica consumir sustancias sin valor nutricional - Imagen Ilustrativa Infobae

Los médicos que incluyen preguntas sobre el consumo de hielo en sus consultas pueden detectar una carencia de hierro antes de que el paciente la asocie con un problema de salud. Una revisión clínica actualizada en febrero de 2026 señala que la pagofagia es un marcador específico de la falta de hierro y forma parte de los criterios de evaluación estándar para este cuadro, lo que permite actuar antes de que la deficiencia avance hacia una anemia severa.

La relación entre la carencia de hierro y la pagofagia todavía tiene aspectos por explicar, pero un estudio publicado en junio de 2025 propone una hipótesis concreta: cuando el organismo no recibe suficiente hierro, el cerebro recibe menos oxígeno. Para compensar esa falta, el cuerpo desarrolla el impulso de masticar hielo, ya que el frío provoca una contracción de los vasos sanguíneos que aumenta el flujo de sangre hacia el cerebro y mejora la concentración y el estado de alerta, aunque de manera transitoria.

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El fenómeno afecta con mayor frecuencia a mujeres en edad fértil, personas con menstruaciones abundantes y pacientes con problemas digestivos que limitan la absorción de nutrientes. Este último grupo incluye a quienes tienen enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn o antecedentes de cirugía bariátrica, condiciones que reducen la capacidad del intestino para incorporar hierro, aun cuando la dieta sea adecuada.

Las embarazadas también integran el grupo de mayor riesgo, ya que durante la gestación la demanda de hierro aumenta y la reserva disponible puede no ser suficiente para cubrir tanto las necesidades propias como las del feto.

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Riesgos en la salud bucal

El impulso persistente de comer hielo puede aparecer como un indicio temprano de anemia ferropénica antes de otros síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición constante de este hábito también tiene consecuencias físicas directas. Una revisión sistemática publicada en 2025, que analizó 89 estudios, confirma que triturar hielo con frecuencia provoca desgaste progresivo del esmalte dental, aumento de la sensibilidad al frío, pequeñas fracturas en la estructura de los dientes y sobrecarga en la articulación temporomandibular (la que conecta la mandíbula con el cráneo y permite abrir y cerrar la boca).

Además del componente nutricional, la pica puede aparecer en contextos de estrés intenso o como parte de un trastorno obsesivo-compulsivo. Esta condición se caracteriza por pensamientos repetitivos e impulsos difíciles de controlar que llevan a la persona a repetir determinadas conductas de forma compulsiva. En esos casos, la evaluación debe contemplar tanto el estado físico del paciente como su salud emocional.

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Cuando el diagnóstico confirma una deficiencia de hierro, la resolución del impulso de masticar hielo suele ser rápida. La evidencia clínica indica que, en la mayoría de los casos, la pagofagia desaparece entre los primeros días y las primeras semanas de iniciada la suplementación con hierro oral o, en casos más severos, con infusiones intravenosas. La desaparición del impulso funciona, a su vez, como indicador de que el tratamiento es efectivo.

Ante síntomas como cansancio persistente, mareos o debilidad, la automedicación con suplementos de hierro es riesgosa sin un diagnóstico previo: el exceso de hierro en sangre puede causar daño en el hígado y otras complicaciones. Solo un médico puede determinar si se necesita tratamiento, tras confirmar el diagnóstico con los análisis clínicos correspondientes.

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