Reemplazo innovador de cadera reduce el riesgo de luxación tras la cirugía en un 70%

JUEVES, 9 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La cirugía de reemplazo de cadera puede mejorar drásticamente la vida de una persona con dolor crónico por una cadera lesionada, pero después los pacientes deben moverse con precaución para evitar que su nueva cadera se desintegre.

Pero un implante de cadera mejor diseñado puede reducir el riesgo de desplazamiento de cadera en un 70%, según informaron recientemente investigadores en The Lancet.

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"Es extremadamente doloroso cuando una prótesis de cadera se disloca", dijo el investigador principal , el Dr. Nils Hailer, cirujano ortopédico consultor del Hospital Universitario de Uppsala en Suecia, en un comunicado de prensa.

"Cuando ocurre, los pacientes necesitan sedación o una cirugía adicional para realinear la articulación", dijo Hailer. "Una vez que la articulación se ha dislocado, esto perjudica la calidad de vida, ya que el paciente puede sentir que ya no puede confiar realmente en el implante."

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Alrededor del 8% de las personas que se someten a un reemplazo de cadera ven cómo su articulación artificial se descoloca, según los investigadores en notas de fondo. Se aconseja a los pacientes que eviten cruzar las piernas, recoger objetos del suelo o girar el cuerpo mientras se recuperan de la cirugía.

Para evitar este problema, se ha desarrollado un implante de cadera más innovador que consiste en una pequeña bola encerrada en una bola de plástico mucho más grande.

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Los implantes estándar consisten en una bola metálica que se desliza en una cavidad metálica implantada en la cadera de la persona, según el Hospital de Cirugía Especial.

Los implantes de doble movilidad tienen una cabeza grande de plástico que encaja en la cavidad metálica pulida de la cadera, pero una cabeza metálica o cerámica más pequeña se ajusta con un clic en la cabeza de plástico, según el HSS. Esto proporciona una superficie adicional de carga.

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Este implante de doble movilidad "mejora la estabilidad del reemplazo al aumentar el rango de movimiento de la articulación antes de la luxación", escribieron los investigadores en su artículo.

El concepto de movilidad dual se desarrolló originalmente en Francia en los años 70, pero solo recientemente se ha adoptado en Estados Unidos, según el HSS.

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Para probar su efectividad, los investigadores reclutaron a 1.600 personas de 65 años o más en Suecia o Reino Unido que habían sufrido una fractura de cadera, y las asignaron aleatoriamente para recibir un implante de cadera estándar o el implante de doble movilidad.

Un año después de la cirugía, el 1,3% de las personas que recibieron un implante de doble movilidad había sufrido una dislocación de cadera, frente al 4,2% de quienes recibieron un implante estándar.

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Eso supone una reducción del 70% en el riesgo de dislocación, según los investigadores.

El riesgo general de complicaciones quirúrgicas también fue menor en el grupo que recibió el nuevo implante, según el estudio.

Aunque los implantes de doble movilidad son más caros que el modelo estándar, los investigadores argumentaron que la reducción de luxaciones y complicaciones podría compensar el mayor coste inicial.

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Están realizando un análisis económico completo para ver si esto se cumple, según los investigadores.

"Lo crucial es que (el implante de doble movilidad) no requiere nueva tecnología ni formación. Los cirujanos ya están familiarizados con ambos tipos de implantes, lo que significa que el cambio podría implementarse inmediatamente dentro de la práctica actual", dijo el investigador Xavier Griffin, profesor de la Queen Mary University de Londres, en un comunicado de prensa.

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Más información

El Hospital for Special Surgery tiene más información sobre la cirugía de reemplazo de cadera de doble movilidad.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Uppsala, 2 de julio de 2026; The Lancet, 2 de julio de 2026