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Un estudio global revela que niños de todo el mundo omiten frutas y verduras

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JUEVES, 9 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los niños de todo el mundo no están comiendo suficientes frutas y verduras, según ha revelado un importante nuevo análisis.

Los alimentos de origen vegetal son ricos en nutrientes esenciales que apoyan el desarrollo normal y la salud a largo plazo de los niños, según los investigadores.

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Pero a nivel mundial, los niños no consumen la cantidad de frutas o verduras recomendadas por los expertos en nutrición, informaron los investigadores el 8 de julio en la revista BMJ Global Health.

En todo el mundo, los niños menores de 1 año comían algo más de una ración al día, mientras que los adolescentes mayores consumían menos de cuatro raciones diarias de media, según mostró el estudio.

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En Estados Unidos, esa tendencia se invirtió, según los investigadores.

Los estadounidenses de bebés y niños pequeños estaban entre los principales consumidores de frutas y verduras para su edad a nivel mundial, pero los niños mayores tenían algunos de los niveles de consumo más bajos, según el estudio.

"Los hábitos dietéticos establecidos durante la infancia pueden influir en la salud a lo largo de la vida, pero descubrimos que el consumo de alimentos saludables de origen vegetal sigue siendo bajo entre los jóvenes de todo el mundo", dijo la investigadora principal Sydney Yearley, estudiante de medicina y doctoranda en la Universidad de Tufts en Boston.

"Estos hallazgos proporcionan un punto de referencia importante para hacer seguimiento del progreso e identificar oportunidades para mejorar el acceso a alimentos nutritivos para niños y adolescentes", añadió Yearley en un comunicado de prensa.

Las directrices estadounidenses exigen que los niños menores de 4 años coman aproximadamente 1 taza de fruta fresca y 1 taza de verduras frescas cada día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Al acercarse a la edad adulta, los adolescentes deberían comer al menos 3 tazas de verduras frescas y 2 tazas de fruta fresca al día, según las últimas Directrices Dietéticas para Estadounidenses.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1.200 encuestas dietéticas de 185 países para rastrear el consumo infantil de cinco tipos de alimentos de origen vegetal: fruta; verduras no almidonadas; verduras almidones; judías y legumbres; y frutos secos y semillas.

Los resultados mostraron que la ingesta total de alimentos saludables de origen vegetal entre los niños aumentó a nivel global entre 1990 y 2018, siendo el sur de Asia la única región que no tuvo aumento.

En Estados Unidos, los niños menores de 2 años comían casi tres raciones diarias de frutas o verduras, pero los niños entre 2 y 19 años comían menos de dos raciones, según el estudio.

Esto sugiere que las familias estadounidenses están estableciendo patrones alimentarios saludables desde temprano en la vida de un niño, pero mantener esos hábitos durante la adolescencia sigue siendo un desafío, según los investigadores.

El consumo de alimentos saludables y de origen vegetal disminuye con la edad solo en países de altos ingresos, señalaron los investigadores.

"Cuando los niños no reciben suficiente de los alimentos adecuados, les perjudica el cuerpo y la mente, limitando su energía, metabolismo, aprendizaje y estado de ánimo", dijo el investigador principal Dr. Dariush Mozaffarian, director del Instituto Food is Medicine de la Universidad de Tufts.

"Nuestros hallazgos respaldan la importancia de identificar brechas y avanzar en soluciones para avanzar en el consumo de alimentos vegetales saludables y mínimamente procesados para niños a nivel mundial", añadió en un comunicado de prensa.

Más información

El Departamento de Agricultura de EE. UU. tiene Directrices Dietéticas para los estadounidenses.

FUENTES: Universidad de Tufts, 8 de julio de 2026; BMJ Global Health, 8 de julio de 2026

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