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Nueva prueba de cepillado altamente precisa puede detectar cáncer de boca en menos de una hora

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JUEVES, 9 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Una prueba de cepillo no invasiva puede diagnosticar cáncer de boca en menos de una hora, lo que podría aumentar las tasas de detección, según un nuevo estudio.

La prueba de cepillo demostró una precisión casi del 96% en la detección de cáncer oral cuando se analizó en cientos de pacientes, según informaron recientemente investigadores en la revista Biomarker Research.

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Hasta ahora, el diagnóstico de cáncer oral ha requerido biopsias dolorosas, con médicos que han cortado tejido de la lengua, encías, mejillas o amígdalas, según los investigadores en notas de fondo.

Como resultado, tanto los pacientes como los médicos se resisten a realizar este tipo de biopsias, especialmente si se requieren procedimientos repetidos, según los investigadores.

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"La supervivencia al cáncer oral está directamente relacionada con lo temprano que se detecta, pero nuestra vía diagnóstica actual es obscena: la mayoría de los pacientes con una lesión sospechosa acaban sometiéndose a una biopsia invasiva incluso cuando la mayor probabilidad es que sea benigna", el investigador principal Muy-Teck Teh, profesor de oncología oral molecular en la Queen Mary University de Londres, Reino Unido, dijo en un comunicado de prensa.

"Esta prueba cambia eso. Ofrece a los clínicos una forma rápida, precisa y no invasiva de triaje de los pacientes y, lo más importante, puede repetirse", continuó Teh. "Eso significa que ahora podemos monitorizar a pacientes con lesiones premalignas persistentes de forma regular y sistemática -- y detectar cánceres mucho antes de lo que podríamos antes."

Los investigadores estiman que hasta el 90% de las biopsias innecesarias con bisturí podrían evitarse utilizando la nueva prueba de pincel.

En 2026, se espera que se diagnostiquen alrededor de 60.480 nuevos cánceres orales en EE. UU., y unas 13.150 personas podrían morir este año por cáncer oral, según la Sociedad Americana del Cáncer.

Más de la mitad (53%) de los cánceres de boca se diagnostican en estadio 4, cuando el cáncer está en su punto más avanzado y el tratamiento tiene menos probabilidades de éxito, según los investigadores.

Las tasas de supervivencia a cinco años para cánceres orales avanzados oscilan entre el 22% y el 46%, dependiendo de si el cáncer está en el labio, la lengua, el suelo de la boca o la parte superior de la garganta, según la ACS .

Las personas que fuman, beben o están infectadas con el virus del papiloma humano (VPH) tienen el mayor riesgo de cáncer oral. La exposición al sol también aumenta el riesgo, especialmente de cáncer de labio.

La nueva prueba utiliza un cepillo redondo para extraer suavemente las células del lugar de un posible cáncer de boca. Esa muestra se analiza genéticamente para encontrar cuatro genes específicos que se han relacionado con cánceres orales.

Para este estudio, los investigadores intentaron validar la prueba de cepillo analizando 1.090 muestras tomadas de 545 pacientes.

Los resultados mostraron que la prueba detectaba con precisión los cánceres orales casi el 96% de las veces, y descartaba correctamente los no cancerosos en el 95% de los casos. Las tasas de falsos positivos y falsos negativos fueron inferiores al 5%.

"Nos sorprendió sinceramente que el rendimiento de la prueba de muestra de cepillo sea comparable al de una microbiopsia", dijo Teh. "Sugiere que la señal biológica capturada por estos cuatro genes es lo suficientemente fuerte y consistente como para poder detectarse incluso en las células superficiales exfoliadas recogidas mediante una biopsia con pincel."

Dijo que las implicaciones clínicas son significativas.

"Los pacientes ya no necesitan ni siquiera un procedimiento mínimamente invasivo para beneficiarse de un triaje guiado molecularmente", dijo Teh.

En particular, la prueba podría utilizarse para controlar lesiones sospechosas en la boca de una persona, de modo que cualquier cáncer derivado de estas llagas pueda detectarse lo antes posible, según los investigadores.

La Universidad Queen Mary afirma que busca un socio comercial que ayude a desarrollar la prueba para uso clínico. Con el socio adecuado, la prueba podría estar lista para el mercado en dos años.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre los cánceres orales.

FUENTES: Queen Mary University of London, comunicado de prensa, 6 de julio de 2026; Biomarker Research, 23 de junio de 2026

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