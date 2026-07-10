Salud

Fundación lucha contra errores médicos que cobran 200.000 vidas al año solo en EE. UU.

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JUEVES, 9 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El error médico es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, y una organización cree que esas muertes pueden detenerse.

La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), una organización sin ánimo de lucro fundada en 2012, se ha fijado un objetivo ambicioso: cero muertes evitables de pacientes para 2030.

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"Lo que estamos preguntando no es ciencia espacial", dijo el Dr. Michael Ramsey, CEO de la fundación, en una entrevista exclusiva con HealthDay TV. "Lo que pedimos es que se implementen factores básicos de seguridad humana."

Algunas estimaciones sitúan el número de muertes por error médico en EE. UU. en hasta 200.000 personas al año, lo que lo convertiría en la tercera causa principal de muerte, según la fundación. En todo el mundo, el número podría alcanzar los 3 millones, más que la malaria, la tuberculosis y el VIH juntos, según el PSMF.

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Muchas de esas muertes son evitables, dijo Ramsey. Las causas comunes incluyen errores en la medicación, diagnósticos erróneos, infecciones hospitalarias y sepsis, una respuesta potencialmente mortal a la infección que puede llegar a ser mortal en cuestión de horas.

El problema, dijo Ramsey, es que los clínicos sobrecargados suelen compaginar demasiadas tareas y no pueden escuchar atentamente a las personas que tienen delante.

"Hay tantas cosas pasando con los pacientes que cometen errores que no deberían", dijo. "Podemos ayudarles a evitar esos errores, porque existen sistemas que pueden ayudarte."

Dos familias conocen ese coste de primera mano.

Rory Staunton, un niño de 12 años, se cortó el codo durante un partido de baloncesto escolar, desarrolló sepsis y murió cinco días después tras no detectarse la infección. Su familia impulsó con éxito las "Regulaciones de Rory", que exigen a los hospitales de Nueva York seguir los protocolos de sepsis.

Anders Pederson falleció tras donar un riñón a su hermana. Mientras se recuperaba de la cirugía, recibió demasiada medicación para el dolor y dejó de respirar sin un monitor para detectarlo, según su madre. Ahora insta a los hospitales a utilizar pulsoxímetros, que registran los niveles de oxígeno en sangre, para los pacientes que toman estos medicamentos.

La solución más importante, dijo Ramsey, es sencilla: escuchar la voz del paciente.

La fundación ha publicado en su página web 20 prácticas de seguridad basadas en la evidencia para hospitales y promueve una cultura de seguridad inspirada en la industria aérea, con listas de comprobación quirúrgicas y tiempos muertos.

Los hospitales que adoptan estas medidas han reducido las tasas de complicaciones entre un 30% y un 50%, añadió.

Los pacientes también pueden protegerse a sí mismos. Ramsey recomienda llevar a un amigo o familiar de confianza a las citas para que actúe como defensor, anotar las preocupaciones con antelación y no dudar nunca en hacer preguntas -- incluyendo exactamente qué medicación se está administrando y por qué.

"Ninguna pregunta es una tontería", dijo.

Incluso Ramsey, médico, dijo que una vez tuvo que rechazar una dosis a media noche cuando una enfermera en prácticas admitió que no sabía qué medicamento trataba.

Más información

La Agencia para la Investigación y Calidad en Salud tiene más información sobre cómo prevenir errores médicos.

FUENTES: HealthDay TV, entrevista con el Dr. Michael Ramsey, director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation, 9 de julio de 2026; Entrevistas de PSMF con Ciaran y Orlaith Staunton, padres de Rory Staunton, y con Melissa Pederson, madre de Anders Pederson

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