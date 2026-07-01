Un importante estudio apoya la vacunación contra COVID-19 y gripe el mismo día

MARTES, 30 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Una visita a la farmacia puede ser todo lo que necesites para protegerte del COVID-19 y de la gripe este otoño.

Un nuevo estudio -- publicado hoy en Annals of Internal Medicine -- encontró que recibir ambas vacunas en la misma visita no es más arriesgado que vacunarse la gripe en solitario.

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Un equipo liderado por Yan Xie , del Sistema de Salud de la VA St. Louis y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, analizó los registros médicos de 2,5 millones de veteranos estadounidenses, comparando a más de 700.000 adultos que recibieron ambas vacunas el mismo día con 1,8 millones que solo recibieron la vacuna contra la gripe.

Los investigadores siguieron a los participantes durante 90 días tras la vacunación, monitorizando 46 posibles eventos adversos que iban desde menos graves hasta potencialmente mortales.

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Los resultados mostraron que la vacunación el mismo día no aumentó el riesgo de efectos secundarios graves, incluyendo problemas cardíacos y de coagulación, trastornos neurológicos y condiciones inmunológicas.

El estudio se llevó a cabo utilizando múltiples formulaciones actualizadas de vacunas contra la COVID-19 desde el otoño de 2022 hasta el verano de 2025.

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Los autores afirman que sus hallazgos respaldan la seguridad a corto plazo de recibir ambas vacunas durante la misma visita y podrían ayudar a orientar futuras recomendaciones de vacunas.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las vacunas contra la COVID-19 y la gripe.

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FUENTE: HealthDay TV, 30 de junio de 2026