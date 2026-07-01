Incluso los cambios de clima suaves afectan a la salud mental

MARTES, 30 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las domos de calor, las lluvias intensas y las feroces tormentas invernales han dejado huella en la mente y el ánimo de la gente este año.

Y no es de extrañar: incluso cambios modestos y a corto plazo en el clima pueden afectar a una persona lo suficiente como para que busque terapia, según un nuevo estudio.

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Las fluctuaciones de temperatura y niveles de sol están relacionadas con residentes del Reino Unido que buscan atención de salud mental a través del Servicio Nacional de Salud, según informan investigadores en Frontiers in Psychiatry.

"Las condiciones meteorológicas cotidianas influyen en la salud mental y en cuándo y cómo las personas buscan apoyo, no solo en fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor", dijo el investigador principal Richard Elson en un comunicado de prensa. Es investigador en la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra.

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Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 4,6 millones de contactos de salud mental entre 2014 y 2022 en Inglaterra, ya sea en urgencias, en servicios de médicos de familia fuera de horario laboral o llamadas a la línea telefónica 111 del Servicio Nacional de Salud.

El equipo comparó estas llamadas con datos meteorológicos del mismo periodo y descubrió que la demanda aumentó con el aumento de temperaturas hasta unos 64 grados Fahrenheit. La demanda también fue mayor en los días con menos horas de sol.

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Las llamadas al NHS 111 se asociaron con autolesiones, intoxicación por alcohol o problemas para dormir, mientras que los contactos fuera de horario laboral de los médicos de familia incluían ansiedad, depresión, autolesiones o dificultades para dormir. En urgencias se registraron más casos de ansiedad, depresión, autolesiones y embriaguez.

Curiosamente, la lluvia no se asoció con ningún efecto constante en las llamadas de salud mental, lo que sugiere que ciertos patrones meteorológicos afectan más la psique de las personas que las condiciones generales, según los investigadores.

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"Comprender los factores que influyen en las fluctuaciones en la demanda de atención sanitaria relacionada con la salud mental es una prioridad importante en salud pública, y puede ayudar en la planificación y preparación de los servicios de salud mental bajo las condiciones climáticas actuales y futuras", dijo Elson.

Más información

Change Mental Health trata más sobre el clima y la salud mental.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de East Anglia, 29 de junio de 2026