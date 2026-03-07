Salud

Mayor riesgo de alergia al cacahuate si los hermanos mayores comen, según un estudio

Healthday Spanish

VIERNES, 6 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los niños pequeños tienen un mayor riesgo de alergia al cacahuate o cacahuete si sus hermanos mayores aman comer cacahuetes, según ha revelado un nuevo estudio.

Sin embargo, este riesgo puede evitarse haciendo que los hermanos pequeños coman cacahuetes ellos mismos, informaron investigadores en la reunión anual de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología (AAAAI) en Filadelfia.

Los niños tenían "un mayor riesgo de sensibilización y alergia al cacahuete si el hermano menor no introducía cacahuete en su dieta durante el primer año de vida y tenía miembros del hogar que consumían cacahuate", dijo la investigadora principal , la Dra. Michelle Huffaker, alergóloga e inmunóloga de la Universidad de Stanford, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los hermanos menores de niños que habían participado en un ensayo clínico anterior llamado Learning Early About Peanut Allergy (LEAP).

El equipo de investigación evaluó la exposición doméstica a los cacahuates de los niños, basándose en lo que habían aprendido de sus hermanos mayores.

Los resultados mostraron que los niños tenían 16 veces más probabilidades de volverse sensibles al cacahuete y 13 veces más probabilidades de desarrollar alergia al cacahuete si sus familias --y especialmente sus hermanos mayores-- consumían más cacahuetes y productos de cacahuete.

"Este riesgo era aún mayor para los hermanos pequeños con eccema", especialmente si llevaban más tiempo con él, dijo Huffaker.

Los investigadores afirmaron que los resultados coinciden con una hipótesis que propone que los niños se sensibilizan y alérgicos a algunos alimentos simplemente por tenerlos en casa, pero sin comerlos.

Sin embargo, este riesgo se reduce significativamente si un niño pequeño es introducido al cacahuete durante su primer año de vida, según los resultados.

"Estos hallazgos apoyan el concepto de que la alergia al cacahuete puede desarrollarse con la exposición al cacahuete a través de la piel, y que este riesgo puede superarse introduciendo cacahuete en la dieta a una edad temprana", dijo Huffaker.

Los investigadores presentaron sus hallazgos el domingo en la reunión de la AAAAI.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología, 10 de febrero de 2026

