El dolor crónico puede hacer que el ruido sea insoportable al reconfigurar el cerebro, según un estudio.

VIERNES, 6 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los sonidos cotidianos aumentan el tormento de una persona con dolor crónico de espalda, aparentemente porque el dolor reconfigura la forma en que el cerebro responde al ruido, según un nuevo estudio.

Las personas que sufren dolor de espalda procesan sonidos diferentes y más intensos, lo que agrava su agonía, según informaron recientemente investigadores en los Annals of Neurology.

"Nuestros hallazgos validan lo que muchos pacientes llevan años diciendo que los sonidos de cada día realmente se sienten más duros e intensos", dijo el investigador senior Yoni Ashar, codirector del Programa de Ciencia del Dolor en la Escuela de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado.

"Esto nos indica que el dolor crónico de espalda no se limita solo a la espalda", dijo Ashar en un comunicado de prensa. "Hay una amplificación sensorial más amplia en el cerebro, y eso abre la puerta a tratamientos que pueden ayudar a bajar ese volumen."

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a 142 adultos con dolor crónico de espalda con 51 personas sin dolor.

Todos los participantes se sometieron a una resonancia magnética cerebral, durante la cual se les pidió realizar tareas como escuchar sonidos.

De media, los pacientes con dolor de espalda reaccionaron con más intensidad a los sonidos que el 84% de las personas sin dolor, según el estudio.

Los investigadores también descubrieron que sus cerebros no tenían esta respuesta en las zonas que inicialmente reciben señales sonoras. En cambio, se encontraron respuestas más fuertes en regiones que procesan sonidos (la corteza auditiva) y emociones (la ínsula).

Al mismo tiempo, hubo menor actividad en las regiones cerebrales que normalmente ayudan a calmar o regular las reacciones.

"Sus cerebros responden de forma diferente, en regiones que procesan tanto el volumen del sonido como su impacto emocional", dijo Ashar.

El equipo de investigación también analizó opciones de tratamiento y descubrió que la Terapia de Reprocesamiento del Dolor era la más eficaz para gestionar esta sensibilidad.

En esta terapia, se enseña a reinterpretar el dolor como un problema que proviene del cerebro y no solo de la espalda.

Estudios anteriores han demostrado que esta terapia puede ayudar a hasta dos tercios de las personas con dolor de espalda crónico a dejar de sentir dolor o casi, según los investigadores.

Los resultados del nuevo estudio mostraron que la Terapia de Reprocesamiento del Dolor no solo redujo la respuesta cerebral al sonido, sino que también aumentó la actividad en las regiones implicadas en la regulación de experiencias desagradables, según los investigadores.

"Esto demuestra que la respuesta sensorial exagerada del cerebro puede mejorar con tratamiento psicológico, así que en lugar de ser algo con lo que los pacientes se quedan atrapados, esta sensibilidad es tratable", dijo Ashar.

"Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que el dolor crónico de espalda no es solo un problema en la espalda", afirmó. "El cerebro desempeña un papel central en la provocación del dolor crónico, amplificando una variedad de sensaciones: señales sensoriales de la espalda, sonidos y probablemente otras sensaciones también."

Los investigadores planean a continuación probar sentidos distintos al oído --como la luz, el olfato o el gusto-- para ver si el dolor crónico también causa sensibilidad en esos sentidos y qué regiones cerebrales están implicadas.

Más información

La Universidad de California-San Francisco tiene más información sobre sensibilidad al sonido.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Colorado, 2 de marzo de 2026

