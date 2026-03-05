Salud

Qué significa mantener la mirada fija durante una conversación, según la psicología

Este gesto revela señales sobre atención, seguridad, confrontación o concentración. Su significado varía según la situación, la relación entre los interlocutores y las normas culturales

Mantener la mirada fija puede transmitir interés genuino, seguridad o incluso desafío, dependiendo del contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la mirada fija durante una conversación ha captado el interés de la psicología debido a su impacto en la comunicación interpersonal.

Una investigación publicada en Frontiers in Psychology por el equipo de la Universidad de Tampere, bajo la dirección del profesor Jari K. Hietanen, halló que el contacto visual sostenido provoca en el cerebro un aumento de la conciencia, la activación emocional y la sensación de involucramiento personal.

Este hallazgo resulta relevante para quienes buscan comprender el valor del lenguaje no verbal en situaciones cotidianas y profesionales, ya que sugiere que mirar a los ojos genera una interacción percibida como más significativa por los interlocutores.

Una mirada intensa refuerza el vínculo interpersonal y puede indicar atención plena hacia la otra persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicología de la mirada sostiene que la comunicación visual transmite información crucial más allá de lo que se expresa verbalmente. Según el psicólogo clínico Robert A. Lavine, en un articulo de Psychology Today, en conversaciones informales el contacto visual solo representa cerca del 3% del tiempo total, y se interrumpe de forma natural para evitar una sensación de incomodidad. Este patrón habitual resalta que cuando una persona sostiene la mirada de forma ininterrumpida, la acción adquiere un significado adicional, superando lo meramente verbal.

Incluso mirar a la cara de una persona puede generar la percepción del contacto visual y mejorar la comunicación, según Colin Palmer y sus colegas de la Facultad de Psicología de Sídney, Australia, mencionó Lavine.

Sin embargo, también hay que destacar que la frecuencia del contacto visual varía notablemente entre culturas y ambientes. Lavine citó en su artículo a Mike Landrum, coach de oradores ejecutivos y redactor de discursos en la ciudad de Nueva York, quien afirmó: “Si bien el contacto visual directo se valora en Estados Unidos, puede considerarse una invasión de la privacidad en algunos lugares, como por ejemplo en países asiáticos. Al hablar con este tipo de público, no se centre en una sola persona durante demasiado tiempo; podría avergonzarla“.

Distintos tipos de mirada fija

La mirada fija también puede interpretarse como señal según la relación entre las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto visual sostenido plantea interpretaciones diversas que dependen del contexto y la dinámica entre los participantes. La psicóloga y magíster en neurociencia cognitiva Paula Martínez Barral, quien expuso sus análisis en Psicología Online, identificó varios tipos de mirada y sus posibles significados:

  • La mirada intensa y prolongada puede indicar atención plena hacia el interlocutor, interés genuino o un esfuerzo por captar detalles emocionales y conductuales de la otra persona. La mirada sostenida funciona como una señal de que la otra persona es importante en ese momento, reforzando el vínculo interpersonal. No obstante, si esta mirada se percibe como persistente o intimidatoria, podría considerarse desafiante.
  • Ojos entrecerrados, asociada generalmente a un estado de defensa o desconfianza hacia la otra persona en la comunicación.
El contacto visual sostenido activa áreas cerebrales vinculadas a la conciencia y la implicación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Parpadear en exceso: puede denotar nervios, inquietud, vergüenza o incluso puede deberse a que esta persona se siente atraído por aquella con la que está hablando.
  • Pupilas dilatadas: “Nuestras pupilas suelen dilatarse cuando algo nos resulta interesante, o incluso podríamos decir fascinante, esto suele darse cuando existe sorpresa o un interés genuino por la otra persona. La dilatación de las pupilas es una reacción fisiológica que ocurre cuando una persona ve algo que le atrae”, afirmó Martínez Barral.

Finalmente, evitar el contacto visual suele relacionarse con sensaciones de inseguridad, vergüenza o percepción de amenaza. Esta evasión visual puede servir como mecanismo para disminuir la ansiedad en situaciones sociales complejas.

Formas de contacto visual y su significado

La dilatación de las pupilas suele asociarse a sorpresa o interés genuino por el interlocutor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la American Psychological Association señalan que el contacto visual prolongado no es un gesto casual. Refleja estados emocionales, niveles de confianza o procesos mentales internos. Identificar estas señales ayuda a interpretar las intenciones detrás de una mirada y a comprender la comunicación no verbal en la interacción social.

  • Interés genuino o atracción. Mantener la mirada suele indicar interés o atracción por la otra persona. Este tipo de contacto visual expresa atención plena y deseo de conexión.
  • Seguridad y confianza. Las personas seguras tienden a sostener el contacto visual sin dificultad. En contextos laborales o sociales, una mirada firme transmite autoridad y confianza en lo que se dice. El equilibrio resulta clave: una mirada relajada comunica credibilidad, mientras que una demasiado rígida puede incomodar.
Evitar la mirada directa puede indicar inseguridad, vergüenza, desinterés o sensación de amenaza (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Intimidación o desafío. En algunas circunstancias, una mirada fija puede interpretarse como señal de confrontación. Cuando se acompaña de tensión corporal o expresiones serias, puede utilizarse para marcar dominio o expresar desacuerdo.
  • Concentración o procesamiento mental. Algunas personas mantienen la mirada fija mientras procesan información o reflexionan. En este caso, el contacto visual refleja atención cognitiva más que una emoción dirigida al otro, y suele aparecer al intentar comprender datos relevantes.

En el actual contexto digital, la evaluación del contacto visual ha adquirido una nueva dimensión. Lavine enfatizó que la omnipresencia de las conversaciones virtuales plantea el desafío de mantener elementos de la comunicación no verbal, entre ellos la mirada, para favorecer la conexión interpersonal, incluso a través de pantallas.

Finalmente concluyó que el contacto visual prolongado puede intensificar la implicación emocional, pero su interpretación siempre dependerá de factores culturales, situacionales y de la historia previa entre los interlocutores.

