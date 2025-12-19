Una nueva prueba rápida identifica bacterias implicadas en infecciones urinarias, posiblemente mejorando el tratamiento

JUEVES, 18 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva prueba rápida podría mejorar el tratamiento de las infecciones urinarias (ITU), identificando el antibiótico más eficaz para cada paciente en particular.

La prueba aplica diferentes antibióticos a bacterias encontradas en muestras de orina para determinar cuál suprime mejor el crecimiento bacteriano, según informaron recientemente investigadores en la revista Microbiology Spectrum.

Este nuevo método podría reducir un día entero el tiempo entre la prueba y la prescripción, según los investigadores, y proporcionar al paciente el mejor método para eliminar su infección.

"Cuanto antes sepamos qué antibiótico es efectivo, más dirigido puede ser nuestro tratamiento", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Oliver Hayden, profesor de electrónica biomédica en la Universidad Técnica de Múnich en Alemania.

"Esto significa que no tendremos que usar antibióticos de amplio espectro tan a menudo, que deberían usarse con moderación debido al desarrollo de resistencia", continuó.

Actualmente, las infecciones urinarias suelen diagnosticarse mediante un análisis de orina que busca indicadores de infección, como niveles elevados de glóbulos blancos, según los investigadores en notas de fondo.

Al diagnosticar, los médicos suelen recetar un antibiótico de amplio espectro sin determinar la causa exacta de la infección, según los investigadores -- utilizando esencialmente un enfoque de escopeta para asegurarse de que la infección urinaria sea eliminada.

El análisis de laboratorio para determinar la causa de la infección solo se utiliza en pacientes de alto riesgo y puede durar de dos a tres días.

En la nueva prueba, las muestras de orina se aplican directamente en placas de Petri que contienen diferentes discos antibióticos. Los técnicos miden entonces cuánto crecimiento bacteriano ha sido suprimido por cada antibiótico.

El nuevo test coincidió aproximadamente el 94% de las veces con los resultados del método estándar de análisis, según el estudio.

Debido a que esta nueva prueba elimina una cantidad significativa de trabajo de laboratorio, el tiempo que tarda en obtener resultados se reduce hasta 24 horas en comparación con las pruebas convencionales, según los investigadores.

Los investigadores están desarrollando ahora un dispositivo basado en papel que utiliza un método similar para identificar ocho especies bacterianas diferentes e indicar su posible resistencia a los antibióticos.

"Nuestro objetivo es una prueba pequeña y fácil de usar que pueda desplegarse en cualquier consulta médica con un esfuerzo mínimo y, en el futuro, que también permita a los pacientes hacerse pruebas en casa usando un dispositivo en papel con los resultados mostrados en su smartphone", dijo el investigador principal Henning Sabersky-Müssigbrodt, investigador doctoral en la Universidad Técnica de Múnich.

"La tecnología está diseñada para poder aplicarse también en entornos con pocos recursos, donde los diagnósticos rápidos y fiables son especialmente críticos", añadió Sabersky-Müssigbrodt en un comunicado de prensa.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Técnica de Múnich, 16 de diciembre de 2025