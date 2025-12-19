Nuevo gel ayuda a que el esmalte dental vuelva a crecer

JUEVES, 18 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las citas dentales pueden ser más fáciles y menos dolorosas pronto. Los científicos han desarrollado un gel revolucionario que puede reparar y regenerar el esmalte dental.

Este avance podría llegar en ayuda de un problema que afecta a muchos en todo el mundo y en un momento en que el flúor ingerible, un mineral que fortalece el esmalte dental, está en duda en Estados Unidos.

El esmalte es el recubrimiento duro que protege tus dientes. Dado que el esmalte natural no puede volver a crecer una vez perdido, este nuevo material podría cambiar la forma en que los dientes se protegen con el tiempo y cómo se restauran cuando se dañan.

El gel, desarrollado por un equipo internacional que incluye investigadores de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, es libre de flúor y funciona imitando las proteínas que forman el esmalte dental durante la infancia.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Nature Communications.

Perder esmalte es una causa importante de caries dental. Puede ocurrir por placas pegajosas o alimentos o bebidas ácidas, azucaradas o con alto contenido de almidón que se acumulan en los dientes, así como por desgaste al masticar alimentos con el tiempo.

Una vez que el esmalte se erosiona, las capas internas del diente quedan expuestas, lo que provoca caries y, en ocasiones, infecciones.

Los investigadores utilizaron 32 muelas humanas extraídas y probaron las capacidades del nuevo gel fuera del entorno bucal.

Una vez aplicada, el material a base de proteínas rellenaba agujeros o huecos en la estructura dental y creaba un andamiaje robusto que atraía iones de calcio y fosfato de la saliva. Este proceso, llamado mineralización epitaxial, ayudó a hacer crecer nuevo esmalte.

El autor principal Abshar Hasan, investigador postdoctoral en la Universidad de Nottingham y cofundador de Mintech-Bio, explicó que este proceso restaura la arquitectura natural del diente.

"Cuando nuestro material se aplica a esmalte desmineralizado o erosionado, o dentina expuesta, el material promueve el crecimiento de cristales de manera integrada y organizada, recuperando la arquitectura de nuestro esmalte natural y saludable", dijo en un comunicado de prensa de la universidad.

Para el estudio, las imágenes de microscopía electrónica confirmaron el éxito del gel: los cristales de apatita erosionados en un diente dañado se transformaron en cristales de esmalte organizados y regenerados tras dos semanas de tratamiento.

El esmalte regenerado se comportó igual que el esmalte natural y saludable al cepillarse, masticar y al exponerse a alimentos que producen ácido.

El gel podría ayudar a restaurar capas finas -- hasta unos 10 micrómetros-- de esmalte perdido, según el estudio.

Más allá de reparar la caries, el gel puede aplicarse directamente sobre la dentina expuesta (la capa sensible bajo el esmalte). Desarrollar una capa similar a un esmalte sobre la dentina podría aliviar la hipersensibilidad dental y mejorar la durabilidad de las restauraciones dentales, según los investigadores.

El nuevo gel se puede aplicar rápidamente, de forma similar a un tratamiento con flúor en la consulta.

"Estamos muy ilusionados porque la tecnología ha sido diseñada pensando en el clínico y el paciente", dijo Álvaro Mata, profesor y director de Ingeniería Biomédica y Biomateriales en la Universidad de Nottingham. "Es seguro, puede aplicarse fácil y rápidamente, y es escalable."

Añadió que el equipo ha lanzado una empresa emergente, Mintech-Bio, y espera tener un primer producto disponible tan pronto como el próximo año.

Más información

El Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de EE. UU. (NIDCR) proporciona información sobre las causas y tratamientos de la caries dental.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Nottingham, 4 de noviembre de 2025; Nature Communications, 5 de noviembre de 2025