Los problemas de comportamiento infantil están sobrecargando las finanzas familiares, según los expertos

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los problemas de comportamiento de los niños representan una parte creciente de sus costes sanitarios, según un nuevo estudio.

La salud mental, el consumo de sustancias y otros cuidados de salud conductual representaron aproximadamente el 40% de todos los gastos sanitarios de los niños en EE. UU. en 2022, casi el doble que en 2011, según los resultados publicados el 15 de diciembre en JAMA Pediatrics.

De hecho, los costes para las familias de este tipo de atención crecieron más del doble de rápido que los costes de otros servicios médicos, según los investigadores.

El gasto de bolsillo en salud conductual aumentó un 6,4% anual promedio para las familias, frente al 2,7% de otros sistemas sanitarios, según mostró el estudio.

"Las familias están asumiendo costes crecientes", dijo la investigadora principal , la Dra. Ashley Foster, médica de urgencias pediátricas en los Hospitales Infantiles Benioff de la UCSF, en un comunicado de prensa.

"Como país, debemos asegurarnos de que la atención de salud conductual sea accesible y asequible para todas las familias, independientemente del estado del seguro", afirmó.

Para el estudio, los investigadores analizaron 11 años de datos de gasto nacional en niños de entre 6 y 17 años, que abarcan desde 2011 hasta 2022.

Para 2022, la salud conductual representaba 41.800 millones de dólares en gasto total en salud, y las familias pagaban 2.900 millones de dólares por ello, más de una cuarta parte de su gasto sanitario de bolsillo, según los investigadores.

Los niños que necesitan atención de salud conductual aumentan el riesgo de dificultades económicas en la familia, según los investigadores.

"Las familias con al menos un hijo que tiene problemas de salud conductual tienen un 60% más de probabilidades de enfrentarse a una carga financiera elevada y un 40% más de tener una carga financiera extrema -- lo que significa que más del 10% de sus ingresos familiares se destina a ese cuidado", dijo Foster.

El estudio no estaba diseñado para explicar por qué ocurre esto, pero los investigadores encontraron algunas pistas en los datos.

"Probablemente sea una combinación de varios factores: más niños con problemas de salud conductual, en parte debido a la pandemia de COVID-19; un aumento de los costes por visita con el tiempo; y un aumento en el acceso a la atención", dijo Foster. "El acceso ha mejorado gracias a menos estigma sobre los desafíos de salud mental y porque ahora hay más espacios de atención comunitaria."

Los resultados también mostraron algunos cambios en la forma en que los niños reciben atención en salud conductual.

El gasto aumentó un 25% anual en servicios de atención domiciliaria, en comparación con el 11% anual en el asesoramiento presencial. El número de visitas por telemedicina aumentó un 99% anual entre 2020 y 2022.

"La telemedicina ha llegado para quedarse", dijo Foster.

Más información

El Hospital Infantil de Colorado tiene más información sobre problemas de comportamiento en niños.

FUENTE: Universidad de California - San Francisco, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2025