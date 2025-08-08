Salud

Las caminatas más largas y rápidas protegen la salud del corazón

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 7 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Añadir distancia a la caminata diaria y acelerar el ritmo puede ayudar a reducir el riesgo de problemas cardiacos asociados con la hipertensión, señala un estudio reciente.

En comparación con un recuento mínimo de pasos de 2,300 pasos, cada 1,000 pasos adicionales se asocian con un riesgo un 17 por ciento más bajo de ataque cardiaco, insuficiencia cardiaca y accidente cerebrovascular, informaron los investigadores en la edición del 6 de agosto de la revista European Journal of Preventive Cardiology.

"Estos hallazgos respaldan el mensaje de que cualquier cantidad de actividad física es beneficiosa, incluso por debajo del objetivo diario ampliamente recomendado de 10,000 pasos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal Emmanuel Stamatakis, director del Centro de Investigación de Wearables Mackenzie de la Universidad de Sídney, en Australia.

"En pocas palabras, encontramos que, si vive con hipertensión, cuanto más camine con mayor intensidad, menor será su riesgo de futuros eventos cardiovasculares graves", dijo Stamatakis.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 32,000 participantes en el Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo de residentes del Reino Unido.

Todas estas personas habían sido diagnosticadas con presión arterial alta y acordaron usar un dispositivo de muñeca durante siete días para medir qué tan lejos y rápido tendían a caminar.

Los datos de la caminata se recopilaron entre 2013 y 2015, y luego los investigadores monitorizaron la salud cardiaca de los participantes durante casi ocho años. Durante ese tiempo, ocurrieron más de 1,900 casos de problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Los resultados mostraron que por cada 1,000 pasos adicionales al día, los participantes experimentaron:

Un riesgo 17% menor de cualquier problema de salud relacionado con el corazón.

Un riesgo 22% menor de insuficiencia cardíaca.

Un 9% menos de riesgo de ataque cardíaco.

Un riesgo 24% menor de accidente cerebrovascular.

"Este estudio es uno de los primeros en demostrar una relación dosis-respuesta entre el recuento diario de pasos y los problemas importantes del corazón y los vasos sanguíneos", dijo Stamatakis.

La intensidad promedio de caminar de los participantes fue de casi 80 pasos por minuto durante la media hora que caminaron más rápido cada día, encontraron los investigadores. Ese ritmo se asoció con un riesgo un 30 por ciento más bajo de insuficiencia cardiaca, ataque cardiaco y accidente cerebrovascular.

Las personas que caminaban o trotaban más rápido experimentaron un riesgo de salud cardiaca incluso más bajo, sin evidencias de que el ritmo más rápido provocara algún daño, dijeron los investigadores.

Los investigadores encontraron resultados similares cuando observaron a otras 37,000 personas que no tenían hipertensión. Entre esas personas, cada 1,000 pasos adicionales produjeron:

Un riesgo 20% menor de cualquier problema de salud cardíaca.

Un riesgo 23% menor de insuficiencia cardíaca.

Un 18% menos de riesgo de ataque cardíaco.

Un 25% menos de riesgo de accidente cerebrovascular.

"Nuestros hallazgos ofrecen a los pacientes objetivos accesibles y medibles para la salud cardiaca, incluso por debajo de los 10,000 pasos diarios", dijo Stamatakis. "Las recomendaciones futuras sobre caminar en personas con presión arterial alta podrían considerar promover una mayor intensidad de pasos".

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre los beneficios de caminar.

FUENTES: Sociedad Europea de Cardiología, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2025; Revista Europea de Cardiología Preventiva, 6 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Los hogares caóticos pueden provocar problemas de salud física y mental y entre los niños

Healthday Spanish

Los hogares caóticos pueden provocar

Tamiflu es seguro para los niños, concluye un estudio

Healthday Spanish

Tamiflu es seguro para los

Ponerse de pie con más frecuencia podría proteger la salud cardiaca de las personas mayores

Healthday Spanish

Ponerse de pie con más

Las papas fritas se vinculan con probabilidades más altas de diabetes tipo 2

Healthday Spanish

Las papas fritas se vinculan

La perimenopausia, una etapa que aún se mantiene entre el silencio, los mitos y el diagnóstico erróneo

También denominada como ‘pubertad puma’, esta transición hormonal comenzó a ganar visibilidad. La importancia de una atención personalizada e integral, centrada en las necesidades de las mujeres

La perimenopausia, una etapa que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

Cuándo será la última transmisión del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata y cuál será el próximo destino del barco científico

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Guatemala impulsa

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

TELESHOW
Fabián Cubero explicó por qué

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”