Las caminatas más largas y rápidas protegen la salud del corazón

JUEVES, 7 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Añadir distancia a la caminata diaria y acelerar el ritmo puede ayudar a reducir el riesgo de problemas cardiacos asociados con la hipertensión, señala un estudio reciente.

En comparación con un recuento mínimo de pasos de 2,300 pasos, cada 1,000 pasos adicionales se asocian con un riesgo un 17 por ciento más bajo de ataque cardiaco, insuficiencia cardiaca y accidente cerebrovascular, informaron los investigadores en la edición del 6 de agosto de la revista European Journal of Preventive Cardiology.

"Estos hallazgos respaldan el mensaje de que cualquier cantidad de actividad física es beneficiosa, incluso por debajo del objetivo diario ampliamente recomendado de 10,000 pasos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal Emmanuel Stamatakis, director del Centro de Investigación de Wearables Mackenzie de la Universidad de Sídney, en Australia.

"En pocas palabras, encontramos que, si vive con hipertensión, cuanto más camine con mayor intensidad, menor será su riesgo de futuros eventos cardiovasculares graves", dijo Stamatakis.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 32,000 participantes en el Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo de residentes del Reino Unido.

Todas estas personas habían sido diagnosticadas con presión arterial alta y acordaron usar un dispositivo de muñeca durante siete días para medir qué tan lejos y rápido tendían a caminar.

Los datos de la caminata se recopilaron entre 2013 y 2015, y luego los investigadores monitorizaron la salud cardiaca de los participantes durante casi ocho años. Durante ese tiempo, ocurrieron más de 1,900 casos de problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Los resultados mostraron que por cada 1,000 pasos adicionales al día, los participantes experimentaron:

Un riesgo 17% menor de cualquier problema de salud relacionado con el corazón.

Un riesgo 22% menor de insuficiencia cardíaca.

Un 9% menos de riesgo de ataque cardíaco.

Un riesgo 24% menor de accidente cerebrovascular.

"Este estudio es uno de los primeros en demostrar una relación dosis-respuesta entre el recuento diario de pasos y los problemas importantes del corazón y los vasos sanguíneos", dijo Stamatakis.

La intensidad promedio de caminar de los participantes fue de casi 80 pasos por minuto durante la media hora que caminaron más rápido cada día, encontraron los investigadores. Ese ritmo se asoció con un riesgo un 30 por ciento más bajo de insuficiencia cardiaca, ataque cardiaco y accidente cerebrovascular.

Las personas que caminaban o trotaban más rápido experimentaron un riesgo de salud cardiaca incluso más bajo, sin evidencias de que el ritmo más rápido provocara algún daño, dijeron los investigadores.

Los investigadores encontraron resultados similares cuando observaron a otras 37,000 personas que no tenían hipertensión. Entre esas personas, cada 1,000 pasos adicionales produjeron:

Un riesgo 20% menor de cualquier problema de salud cardíaca.

Un riesgo 23% menor de insuficiencia cardíaca.

Un 18% menos de riesgo de ataque cardíaco.

Un 25% menos de riesgo de accidente cerebrovascular.

"Nuestros hallazgos ofrecen a los pacientes objetivos accesibles y medibles para la salud cardiaca, incluso por debajo de los 10,000 pasos diarios", dijo Stamatakis. "Las recomendaciones futuras sobre caminar en personas con presión arterial alta podrían considerar promover una mayor intensidad de pasos".

